La ingeniera biomédica, especialista en gerencia en salud y además modelo María Carolina Ruíz Martínez, denunció a través de sus redes sociales ser víctima de acoso sexual y laboral por parte del gerente de la red de hospitales públicos fusionados de Sucre, Ezequiel Díaz Navarro.

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La profesional, que es empleada en provisionalidad de la planta de cargos del Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo, relata en un extenso vídeo las situaciones que ha venido afrontando desde el mes de septiembre de 2025 y que a la fecha la mantienen en una incapacidad por el término de 30 días.

Indica la joven que antes de esa fecha el gerente no daba ni siquiera buenas referencias de su trabajo, pero de un momento a otro se acercó tanto a ella que la hacía estar presente en reuniones en las que ella, por su cargo y su profesión no debería, y ella le hacía saber al gerente que estaba en ellas sin darle aviso a su jefa inmediata, a lo que este le decía que él era el gerente y que nadie le tenía reclamar.

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Además programaba reuniones con ella en horarios cercanos a la salida de esta, por lo que un día de esos, cuando ella se iba a marchar al mediodía, le dijo que se despidiera bien y la abrazó, la sobaba con todo su cuerpo sobre el de ella e intentó besarla y ella lo esquivaba. Dice que en ese momento entró en shock.

En una ocasión además, este le dijo que vistiera con trajes cortos porque ella dice que siempre ha ido vestida con camisas y pantalones o jeans a su trabajo, y la gota que rebosó el vaso fue un día en el que el gerente Ezequiel Díaz Navarro iba solo con ella en el carro en el que recorrieron varios sectores de Sincelejo y hasta las afueras de esta ciudad, al punto de pretender ingresarla a un motel ubicado sobre el corredor que conduce hacia el municipio de Sampués, a lo que ella dice que le advirtió que se iba a tirar del carro y que saldría del lugar así fuera a pie.

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Ruiz Martínez agrega que era tanta la permanencia del gerente con ella en temas laborales que, él le indicaba, que ella estaba siendo víctima de señalamientos de sostener una relación sentimental con este.

En conversación con EL HERALDO la víctima ratificó la situación expuesta en el vídeo e indicó que el caso lo tiene su abogado Gustavo Martínez Benítez que a su vez le dice a este medio que si bien este miércoles 15 de abril se conoce la situación por el vídeo que la profesional María Carolina Ruíz Martínez hace público, él está trabajando en el caso desde hace mes y medio porque debido a que la joven no accedió a las pretensiones personales del gerente empezó a ser objeto de persecución laboral y le fue abierto un proceso disciplinario del que ya fue notificada, por la defensa de la víctima, la Procuraduría.

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“Evidentemente hay unas órdenes que ella no cumplía porque eran idas a otra sedes, como la de San Marcos, a las que ella debía ir con el presunto victimario y no lo hacía por no quererse encontrar con él. Por esas inasistencias presuntamente injustificadas le iniciaron un proceso disciplinario donde yo estoy actuando”.

Además el abogado le dijo a este medio que en las próximas horas solicitará la suspensión del gerente de su cargo y a su vez instaurará una denuncia en Fiscalía, instancia a la que también acudirán los padres y hermanos de la víctima.

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“María Carolina me ha relatado que fue víctima de actos de acoso sexual al intentar besarla, al intentar ingresarla a un motel y las demás cosas que ella relata en el vídeo”, dice el abogado que a su vez ya solicitó al Hospital que active el comité de convivencia.

Ezequiel Díaz Navarro fue nombrado gerente hace dos años mediante decreto 0281 por la gobernación de Sucre. Es médico especialista en gerencia en salud con 20 años de experiencia en el sector.

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EL HERALDO quiso conocer la versión del gerente Ezequiel Díaz Navarro sobre los graves señalamientos en su contra, pero no fue posible porque no respondió los mensajes por chat y tampoco las llamadas.