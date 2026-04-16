Se le notaba la felicidad. Luis Díaz salió sonriente y orgulloso de la cancha del Allianz Arena luego de anotar el gol que confirmó la clasificación del Bayern Munich a la semifinal de la Liga de Campeones.

En la agonía del juego, más exactamente en el minuto 89, cuando el Real Madrid ganaba 3-2 y forzaba al tiempo extra, el guajiro se inspiró y convirtió un golazo que igualó el cotejo, selló el tiquete del club bávaro y detonó una explosión de júbilo en el escenario alemán.

Ya después apareció Michael Olise poniéndole la cereza al pastel, pero la diana que le devolvió la alegría y la ilusión al Bayern fue marcada por el colombiano. Golazo por lo vistoso y lo relevante.

“Está en el top-3, sino en el número uno, no sé”, dijo Díaz en diálogo con ESPN. “Así, recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y que más significado tiene por el tramo, porque era un partido, en ese momento, supercomplicado y necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, agregó.

El extremo colombiano reconoció la jerarquía del rival y lo mucho que obstaculizó la llegada del Bayer a la semifinal.

“Real Madrid es un equipo muy grande, tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos, y creo que hizo un buen partido. Nosotros, tratando de mover la pelota y buscar la mejor opción con la movilidad y todos los jugadores que tenemos para llegar al gol. Creo que lo logramos y, bueno, obviamente, la expulsión de ellos (de Camavinga) también anímicamente nos levanta y dijimos: ‘aquí tiene que ser, es el momento’. Se dio así de esa manera”, comentó Luchito.

El ex-Junior siente que pueden conseguir la meta de levantar el trofeo de la Liga de Campeones.

“Sí, total. Estamos muy enfocados en lo que queremos, en el objetivo, que es llegar hasta el último partido. Para nosotros es lo más importante, tratar de ratificar en esta temporada lo que estamos haciendo con un final feliz”, aseguró.

Desde ya piensa en el rival de la semifinal, el poderoso PSG de Luis Enrique y Dembelé, pero aclara que antes hay que asegurar el título de la Bundesliga.

“Enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido (Stuttgart, domingo 10:30 a. m.). Luego pensaremos también en el PSG, que ya se viene”, puntualizó.