No ve a un favorito. Piensa que todo está parejo. Hayder Palacio, exlateral derecho de Junior, explicó que el cuadro rojiblanco tendrá que hacer un gran esfuerzo para conquistar el título de Liga ante Nacional.

Leer también: El brasileño Joao Fonseca, de 19 años, protagoniza una remontada épica y elimina a Novak Djokovic de Roland Garros

El exmarcador, que actualmente vive en Estados Unidos, señaló que en Medellín el equipo debe tratar de “quitarle” el balón a los antioqueños.

“Hay que hacer el esfuerzo el 100% en Barranquilla. En Medellín ellos son muy fuertes. Hay que tener el balón, que tengan la hombría para hacer un buen partido en Barranquilla. En Medellín también hay que quitarles el balón, estar concentrados en la parte de atrás”, destacó en conversación con el programa En La Jugada, de EL HERALDO.

Aunque reconoce que no vio mucho el juego ante Palmeiras, el exfutbolista, con paso en la selección Colombia, explicó que el onceno currambero no puede quedar tan mal parado.

Leer más: No habrá final en la Copa Sudamericana entre River Plate y Boca Juniors en Barranquilla

“Lo vi muy poco el partido. Por lo que me dicen y lo que vi en el segundo tiempo, se vio al equipo muy mermado, ya con el 3-1 bajó los brazos. En el primer tiempo tuvo opciones, apretó arriba al Palmeiras. Junior tiene buenos jugadores, pero para estar en la siguiente fase de Copa no le iba a alcanzar. Eso hay que dejarlo en el pasado, pensar en estos dos partidos ante Nacional. Es una final que todo jugador quiere jugar y esperemos que estén a la altura. El mensaje es claro, ante todo la unión del grupo, el respeto por el rival. Dejar todo en la cancha. Estos son partidos que se juegan con corazón, hay que meter, luchar y sabemos lo importante que es sacar un buen resultado acá en Barranquilla”, afirmó.

El exdeportista señaló que le preocupa mucho el aspecto defensivo del equipo.

“Me preocupa el aspecto defensivo. Cuando el equipo va al ataque no tiene el repliegue necesario y estoy hablando más del segundo partido en Medellín. Jhomier (Guerrero) sale mucho y no tiene relevo, por eso lo atacan tanto por las bandas. Jhon Arias anotó solo en el punto penal dos veces y no puede ser que a un equipo profesional le hagan esos goles”, destacó.

Leer también: “Cuando Junior se mete así es muy peligroso, ojalá pueda salir campeón”: Luis Díaz

Por último, Hayder Palacio dijo que la serie será abierta y que hay que estar unidos.

“En el 2004 nosotros íbamos en desventaja con el equipo que tenían ellos, les dimos un baile en Barranquilla y ellos a nosotros en Medellín. Esta serie está muy pareja. Junior, de la mitad hacia arriba, tiene un buen equipo, de la mitad hacia abajo, tienen que estar más concentrados y cada uno mirar lo que tiene que hacer, estar más unidos, que es lo importante para la visita a Medellín”, concluyó.