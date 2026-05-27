Ya puede cantar a los cuatro vientos la canción del Joe Arroyo: “En Barranquilla me quedo”. Aunque todavía no existe un arreglo verbal o firmado entre Junior y Alfredo Arias para la renovación del vínculo laboral que une al uruguayo con la dirección técnica del equipo rojiblanco, no se contempla algo distinto en la dirigencia del club.

Fuad Char Abdala, accionista tiburón, habló con EL HERALDO y manifestó que es totalmente lógica y merecida la continuidad del timonel charrúa, que conquistó un título de Liga en su primer semestre al mando, y ya está en una nueva final en su segunda campaña.

“¿Qué más quieres?”, dijo jocosamente Char en la charla con esta casa editorial.

El exsenador también conversó sobre el duelo de Copa Libertadores ante Palmeiras y de la finalísima de Liga ante Nacional.

¿Cómo ve la final ante Nacional?

Bien. Pero primero tenemos el partido frente a Palmeiras, en Brasil, donde hay la esperanza de sacar los tres punticos allá y seguir en la lucha internacional en la Copa Suramericana.

¿No pierde la esperanza todavía?

No. Tenemos la confianza. El grupo está muy sólido, muy comprometido.Así le ganamos a los peruanos y esperamos sacar la victoria allá en en Brasil.

Me imagino que también se usarán dos equipos, uno en Libertadores y otro en el primer juego de la final, como en estas últimas semanas...

No, no, yo creo que ya podemos utilizar a todos (los jugadores), porque el partido que jugamos ante Santa Fe fue el sábado. El juego ante Palmeiras es el jueves, van con cuatro días de descanso. Ya el partido contra Nacional es el martes (2 de junio), cuatro días de descanso también.

¿Cree que Junior debe utilizar lo mejor que tenga disponible en el partido ante Palmeiras, a pesar de que la final de Liga está cercana?

Sí, yo creo que sí. Por por las fechas hay cuatro días entre el partido del sábado, el del jueves, y luego el del martes.

Desde el punto de vista económico también es muy importante ese partido…

Pero para lo económico no tenemos estadio. La gente no nos acompaña al Romelio, que hay aforo para 7 mil personas (nota de la redacción: realmente para 8.279 personas, para 10 mil con las graderías metálicas), y vendemos 4.500 boletas. La gente no nos está acompañando, pero sí lo hará en este último partido ante Nacional.

¿Y qué cree que le ha pasado a la hinchada de Junior que solo ha acudido masivamente a algunos partidos en el Romelio?

Esa es una pregunta a la que no le tengo una respuesta.

¿Deportivamente cómo ve el panorama?

Con mucha confianza, tanto en el partido del jueves ante Palmeiras como en el partido contra Nacional. A Nacional le vamos a meter con todo, todo es todo, tratar de ganar el partido en casa y luego ir a Medellín a intentar sacar el empate y conseguir otro campeonato. Esa es la mentalidad.

La prensa del interior le da favoritismo casi total a Nacional. ¿Cómo ve usted eso?

También le daban todo el favoritismo a Santa Fe, y le jugamos y lo pasamos por encima en Bogotá y en Barranquilla.

¿Y sí ve tan dispareja, como dicen algunos, esta final entre Nacional y Junior?

No. Este tipo de partidos es otra cosa, aquí la entrega es definitiva, las ganas, el amor a la camiseta. Ahí entran en juego muchos otros sentimientos que son muy difíciles de expresar y de poder calcular. Es como cuando logramos el título hace unos meses. A Nacional le empatamos allá y le ganamos en Barranquilla, a América también, le ganamos aquí y le empatamos allá. Les ganamos a todos. Y después vino el Tolimita y le dimos aquí y le dimos allá.

¿Está garantizada la continuidad de Alfredo Arias pase lo que pase en esta final?

Imagínate tú… se lo ha ganado todo, se lo merece todo. ¿No?

Sí, por supuesto. Arias consiguió el título en su primera campaña y llega de nuevo a la final en la segunda…

Jajajajaja… ¿qué más quieres?

Dos finales en dos torneos dirigidos…

Y otra cosa, el Metropolitano es un estadio, por la forma en que está construido, muy caluroso, a diferencia del Romelio, que es muy fresco y hay unas corrientes de aire. Los equipos que vienen a jugar al Romelio no sienten lo que se siente en el Metro, donde hay un fogaje. Hay una ventaja en ese aspecto que en el Romelio no se tiene.

Sobre la continuidad de Alfredo Arias, ¿ya eso está hablado o ya está firmado? Se lo pregunto porque desde Ecuador, algunas versiones de prensa afirman que ya tiene todo arreglado verbalmente con el Emelec de Ecuador. ¿Eso no es cierto?

Jajajaja. Bueno, esta es la primera noticia que tengo de eso. Él tiene contrato hasta el 30 de junio, lógicamente, tiene asegurada su renovación, pero no hemos entrado a… hemos estado tan ocupados en partido a partido, que ese tema se considera que está ya. No pensamos otra cosa que no sea la continuidad de él, seguro.

¿Qué le pudo haber pasado al equipo en la Copa Libertadores?

No sé. Los partidos de visitante, perdimos los dos, con los peruanos y con los paraguayos. Y de local empatamos uno y perdimos uno también.

¿Cuál de los jugadores de Junior lo ha sorprendido gratamente?

Yo creo que todo el grupo ha respondido. Ante Santa Fe hubo una entrega total. No merecimos empatar, fuimos superiores en Bogotá y aquí en Barranquilla también. Total, el Santa Fe todo atrás, nosotros atacando y atacando. El equipo ha tenido una solidaridad como la del año pasado con el campeonato. Yo veo la misma entrega, el mismo comportamiento físico y táctico del equipo.

¿Qué tal Muriel?

Bueno, ahí va, cada día mejorando. lo vemos mejor, cada día tratando de llegar a su nivel esperado.