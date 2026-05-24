No era un Hugo Rodallega jocoso y risueño. Santa Fe acababa de perder la posibilidad de acceder a la final de la Liga al sucumbir 5-4 ante Junior, en una definición por tiros desde el punto penal en la que la única ejecución errada fue la suya, y el delantero, como es apenas obvio, pasaba por la zona mixta del estadio Romelio Martínez con cara de pocos amigos.

Sin embargo, en medio de su amargura, el veterano goleador tuvo la amabilidad de frenar ante los medios barranquilleros que lo abordaron.

“Felicitarlos, fueron eficaces y se llevan el paso a la final”, fue lo primero que dijo Rodallega de sus colegas rojiblancos.

El atacante de 40 años de edad no entró a detallar sobre el penalti fallido, ni tampoco le insistieron al respecto. De lo que habló ampliamente fue sobre la equidad que existió, según su opinión, en toda la serie. En el empate 1-1 en Bogotá y en la paridad 0-0 en Barranquilla.

“Estuvo bien, el partido fue controlado, como lo esperábamos, ellos proponiendo, nosotros aguantando un poco en tres cuartos de cancha, en la parte de atrás, e intentando crear opciones. El partido fue parejo, la posesión quizás fue más de ellos, pero el partido fue parejo”, opinó ‘Hugol’ sobre el duelo en el Romelio.

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Para Rodallega fue correcta la manera en que Pablo Repetto, entrenador de Santa Fe, planificó el último desafío. No estuvo de acuerdo cuando un periodista le planteó que ‘el León’ había estado manso ofensivamente y que solo sacó las garras para defenderse.

“Obviamente es tu opinión, y es respetable. Siempre se hace un plan antes de cada partido. Junior, con el sistema que estaba manejando, era muy obvio que tenía que proponer. Nos marcaban hombre a hombre a jugadores claves que tenemos nosotros. Es una estrategia que utiliza el profe Arias, es muy respetable. Sin embargo, creería yo que el partido tenía que ser planteado así”, conceptuó el vallecaucano.

Entre líneas, Rodallega dejó entrever que resultó bastante incómoda la marca hombre a hombre que ejerció sobre él Daniel Rivera y la de Juan David Ríos contra Nahuel Bustos.

“Obviamente ellos ganan el paso a la final, pero, como te digo, es algo táctico que el profe Arias, me imagino, lo ha trabajado y lo aplica solamente con nosotros, quizás por el peligro que represento yo o que representa mi compañero Nahuel, porque nos mandan marca hombre a hombre. Yo a Junior no lo había visto hacer eso antes con otro equipo”, afirmó el experimentado futbolista, que en la conclusión de sus declaraciones pidió a sus compañeros y a todo el ambiente cardenal, pasar la página.

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“Sí, claro, eso duele porque uno siempre piensa en ganar, así sea en la serie de penales, en pasar a la final, pero, pues, en este momento, dolidos y todo, ya tenemos que cambiar el chip porque tenemos un compromiso en Libertadores (frente a Peñarol, en Montevideo, el miércoles a las 7:30 p. m.)”.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ARIAS IMPLEMENTA EL HOMBRE A HOMBRE

Rodallega se equivoca al afirmar que Junior no había hecho antes una marca hombre a hombre. Alfredo Arias implementó esa táctica en varios de los duelos frente al América de Cali en el campeonato anterior.

Álex Escobar, asistente técnico de David González en el club escarlata, resaltó que los ‘Tiburones’ utilizaron la marcación individual, como en los viejos tiempos, en el partido que los ‘Diablos Rojos’ le ganaron 2-1 a los ‘Tiburones’, el viernes 24 de octubre de 2025, en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, en cumplimiento de la jornada 17 de la Liga II.

Escobar, que fue un zurdo volante creativo que brilló en los 80 y 90 en el fútbol colombiano con el América, se mostró extrañado por el planteamiento utilizado por Arias. Hubo algo de crítica en su asombro. Más que un elogio fue un dardo.

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“Hace rato no veía marca individual por todo el campo a los jugadores del América. ¡Juemadre, desde la época mía!”, exclamó Escobar, generando hilaridad entre los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al partido.

“Sí, es verdad. Peña seguía a Cristian Barrios (que en ese momento estaba en América) por todos lados, Celis a Andrés Roa por todos lados. Hace rato no veía esa marcación individual. Son ideas que hay que respetarlas”, agregó.

EL DT DE JUNIOR DEFIENDE SU TÁCTICA

Arias valoró y defendió el trabajo de líbero y doble stopper que ejecutó en la serie frente a Santa Fe con Jermein Peña, Daniel Rivera y Fabián Ángel.

“Impecable el líbero del equipo (Peña). No sé si alguna vez escucharon hablar de líberos. Nosotros jugamos estos dos partidos contra Santa Fe con stoppers y líbero. Bien a la antigua. El otro día me reía porque alguno dice: ‘ya no se no se marca el hombre’. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? Es como si, no sé, como si me dijeran: ‘no, ya no se usan pantalones, usan shorts’. Y si yo tengo un pantalón, uso el pantalón”, comentó el uruguayo en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Santa Fe.

“Peña jugó de líbero para los que son muy jóvenes, y como como son jóvenes y no vieron eso, niegan lo anterior. Rivera jugó de stopper y borró en los dos partidos a uno de los mejores delanteros (Rodallega), pero necesitaba a Peña, como todo el resto de los jugadores, para que fuera siempre la rueda de auxilio”, agregó el timonel charrúa.