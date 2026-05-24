Respeto total. A pesar de algún roce y unos dimes y diretes durante la Superliga, a principio de año, Teófilo Gutiérrez se mostró considerado y solidario con Hugo Rodallega.

Entre veteranos se entienden. Lejos de celebrar el fallo del goleador vallecaucano en la tanda de penaltis, el barranquillero tuvo palabras de admiración y reconocimiento hacia el capitán de Santa Fe tras la clasificación de Junior a la final de la Liga.

El delantero barranquillero, que convirtió el cobro definitivo para sellar el triunfo rojiblanco 5-4 desde los doce pasos, luego de los empates 1-1 en Bogotá y 0-0 en Barranquilla, destacó la jerarquía del atacante cardenal y el valor del rival que enfrentaron en la semifinal disputada en el estadio Romelio Martínez.

“Felicitar al capitán de Santa Fe, a Hugo, por la jerarquía que tiene, porque siempre lleva a su equipo a las finales y no es fácil. Acá no le damos tanta importancia ni tanto valor. Creo que en otros países sí”, expresó Teófilo en rueda de prensa.

El atacante de Junior aseguró que enfrentar a un equipo liderado por Rodallega hizo aún más importante la clasificación del conjunto tiburón.

“Felicitarlo a él porque hace ganadores a sus compañeros y hoy enfrentamos un rival digno de finales. Eso tiene más valor para nosotros. Los dos estamos compitiendo internacionalmente, no tenemos ayuda de nadie, nunca nos hemos quejado”, afirmó.

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Teófilo incluso calificó la serie ante Santa Fe como “una final adelantada”, resaltando el nivel futbolístico mostrado por ambos clubes en los dos compromisos.

“Creo que son dos equipos que juegan muy bien a la pelota. De principio a fin, allá en Bogotá y acá en Barranquilla, era una final adelantada para mí”, comentó el delantero, aunque también dejó claro el respeto hacia Atlético Nacional, adversario de Junior en la gran final.

JOHNY OLIVARES/El Heraldo Teófilo Gutiérrez ejecutó a la derecha de Mosquera Marmolejo, que se lanzó a su izquierda.

PIDIÓ EL QUINTO COBRO

Sobre la tanda de penaltis, Teófilo reveló que pidió ejecutar el quinto cobro, el más decisivo de la serie.

“Yo era el quinto. Le pedí al profe ser el quinto. Ya estábamos claros y convencidos porque desde el año pasado venimos pateando penales (risas)”, señaló.

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El atacante también destacó la fortaleza del grupo dirigido por Alfredo Arias, resaltando la profundidad de la nómina y el esfuerzo físico que ha realizado el equipo durante las últimas semanas.

Johnny Olivares /El Heraldo Teófilo Gutiérrez celebrando con los barristas de Junior en la tribuna de norte del estadio Romelio Martínez.

“Somos un equipo que nunca se queja. Tenemos una nómina para jugar con dos equipos, uno en el primero y otro en el segundo, pero los jugadores que están jugando están haciendo un desgaste enorme. Tengo que felicitar a mis compañeros porque compiten a diario”, dijo.

“LLEVAMOS CASI UN MES ENCERRADOS”

Teófilo reconoció igualmente el difícil momento de concentración que atraviesa el plantel en medio de la seguidilla de partidos.

“Ya casi llevamos un mes encerrados, pero con esa ambición de conseguir muchos triunfos para nuestra familia y para nuestra gente. Siempre las críticas nos hacen crecer más. Este equipo es resiliente”, aseguró.

Johnny Olivares /El Heraldo Teófilo Gutiérrez celebrando el paso a la final tras ejecutar el penalti que selló la victoria sobre Santa Fe.

APOYO TOTAL A ARIAS: “A VECES NO SABEMOS LO QUE TENEMOS”

El delantero también aprovechó para respaldar públicamente al técnico Alfredo Arias, destacando su manejo del grupo y cuestionando las críticas constantes que rodean al club.

“Junior tiene un gran entrenador. A veces no sabemos lo que tenemos y miramos lejos. Acá hoy ganas un título y mañana tienes que llegar a otra final. Las instituciones grandes son así, para jugadores y entrenadores de jerarquía como el profe”, manifestó.

Además, Teófilo confesó que recientemente atravesó un inconveniente personal que afectó su rendimiento dentro de la cancha.

Johnny Olivares /El Heraldo Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez celebran el paso a la final. Un hincha se les une al festejo.

“El otro día había entrado mal y tenía un problema familiar y nadie sabe. El futbolista nada más tiene que rendir en la cancha. Hice una llamada y se arregló todo. El fútbol es un estado de ánimo”, contó.

Finalmente, el ídolo rojiblanco dedicó la clasificación a la hinchada juniorista y a los niños que celebraron el paso a la final.

“Esta es una institución que hay que honrar con trabajo, humildad y enseñándole a los más jóvenes cómo se compite”, concluyó Teo.