No todo es táctica y entrenamientos. Ni estrategia ni sistemas. Además de manejo de grupo, estudio del rival y muchos otros aspectos futbolísticos y de liderazgo, los técnicos necesitan tranquilidad emocional y paz espiritual. Fue precisamente esto último lo que Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, quiso encontrar en una visita reciente a la Sierra Nevada de Santa Marta, antes de viajar a hacia Norteamérica a disputar el Mundial 2026.

El argentino que dirige ‘la Sele’, profundamente religioso y devoto de la Virgen de Luján, llegó al resguardo sagrado arhuaco Kutunsama, en la Sierra, como parte de una delegación para grabar el video de la canción oficial del Gol Caracol para las transmisiones televisivas de la cita mundialista.

En medio del rodaje de las escenas del tema musical ‘El tic tac de mi selección’, interpretado por el artista samario Michel Torres, Lorenzo aprovechó un espacio para participar en un ritual espiritual con los ‘mamos’, guías espirituales de las comunidades indígenas de la Sierra, Pueblo Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.

El DT del representativo tricolor compartió principalmente con el mamo Camilo Izquierdo Villafañe.

Este tipo de ceremonias ancestrales se centran en la armonización con la naturaleza e incluyen pagamentos a la tierra, limpias con plantas, círculos de palabra y retiros de sanación holística. A menudo incluyen el intercambio de pensamientos y la entrega de ofrendas.

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Según la cosmovisión de estos pueblos, la buena fortuna no depende del azar, sino del equilibrio con la ‘Ley de Origen’, que regula la relación entre humanos y naturaleza. Por eso, muchos rituales buscan: proteger a una persona antes de un viaje, atraer armonía familiar o prosperidad en las cosechas, limpiar energías negativas, pedir salud y claridad espiritual y agradecer por éxitos o bendiciones recibidas.

EL HERALDO conoció que Lorenzo escuchó con atención, respeto y fe a los ‘mamos’ que lideraron el ritual.

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El periodista Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, dijo en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, que la participación del entrenador argentino en la ceremonia indígena retrasó su llegada al comienzo de la concentración de la selección Colombia en Guarne, Antioquia.

“Estaba allá en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los ‘mamos’”, afirmó Hernández Bonnet.

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Néstor Lorenzo asistía a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en el barrio Villa Santos, de Barranquilla, antes de cada partido del combinado patrio en la Eliminatoria al Mundial 2026. Sus permanentes visitas a esa iglesia católica lo unieron bastante al sacerdote Juan Ávila, quien varias veces le dio la bendición durante las eucaristías.

Captura de video

El pasado 24 de febrero, el padre Juan estuvo en la inauguración del hotel de la selección en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la zona de Alameda del Río, en Barranquilla, para bendecir el lugar y al cuerpo técnico del seleccionado nacional.

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Así las cosas, todo es válido para llegar al Mundial con la mejor preparación posible en todo sentido.