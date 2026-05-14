Lo sufrió, pero lo terminó disfrutando. Así resumió Alfredo Arias la clasificación de Junior a las semifinales de la Liga-I, luego de dejar en el camino al Once Caldas en una serie intensa que terminó definiéndose en el estadio Romelio Martínez.

El entrenador uruguayo destacó la capacidad de reacción de su equipo, luego de un primer tiempo complicado, y valoró el esfuerzo físico realizado por sus dirigidos en medio de la seguidilla de partidos y viajes que afrontaron en la semana.

“Me gustó que tuvimos la rebeldía para sobreponernos a un mal primer tiempo. Hay muchos factores para analizar. Yo dije que iba a ser muy duro el partido de hoy, porque Once Caldas solo había perdido una vez de local y una vez de visita. Este equipo es de los que uno dice que no pierde. Venían mostrando esa solidez de visita y de local. Nosotros en seis días jugamos tres partidos, con viajes. El rival, al no competir en Copa, estaba más fresco que nosotros, y se notó”, expresó Arias.

El técnico rojiblanco también resaltó el espíritu competitivo de sus jugadores y reconoció la dificultad del rival, que peleó hasta el final por mantenerse con vida en la llave.

“Tuvimos la rebeldía de empatarlo y de ir por el triunfo. Tuvimos el tercero con Canchimbo tres veces. El rival no se rindió, es un rival que enaltece nuestra victoria. Eran 180 minutos, jugamos bien los primeros 80 minutos, los segundos no fueron tan buenos, pero lo ganamos en el global”, señaló.

El estratega además habló sobre el presente de Jermein Peña, quien seguramente volverá a la formación titular luego de su expulsión ante Sporting Cristal.

“Me habían preguntado que iba a pasar con Peña y me dio la razón el tiempo. Yo dije que era un jugador de fútbol, que lo íbamos a necesitar en las finales. Está entrenando bien, fuerte, con la cabeza mucho más centrada, con la ayuda de un profesional que tiene, es un muchacho joven. Nos dejó con 10 en un partido que teníamos controlado, pero no va más de eso. Va a volver a jugar y ahora nos va a dar una gran mano”, comentó.

Sobre las modificaciones realizadas durante el encuentro, el estratega explicó cómo encontró soluciones ofensivas con los ingresos de Barrios y Canchimbo, además de referirse a la polémica arbitral que dejó la serie.

“Nosotros no teníamos los conectores, o el conector que pudiera llevar la pelota a nuestros delanteros. Rivas es un gran jugador, ha sido titular la gran mayoría de los partidos. A él le tocaba en el primer tiempo rotar y descansar para ver si podía estar más fuerte. Tuvimos la mala suerte de su expulsión. Entró bien, presionó bien la salida del rival, tocó la pelota”, afirmó.

“Con la entrada de Barrios y Canchimbo encontramos la profundidad y atacaron por bandas esos minutos. Conseguimos los goles y pudimos conseguir otro. Este era un rival jodido, que no se rindió y hasta la última jugada nos complicó. No voy a hablar de los árbitros, porque nunca hablo mal de los árbitros. Es una profesional difícil, hay que decidir en segundos, así como yo puedo tener errores ellos también lo pueden tener. Hay un VAR para ayudar. En las imágenes que me mandan me parece que está afuera. Lo buen es que Silveira pudo darnos ese empujón para estar en semifinales. Este es nuestro semestre acá, estamos otra vez en semifinales, vamos a ver qué pasa”, complementó.

Pensando ya en el juego de ida ante Santa Fe, el timonel reconoció las dificultades físicas y las bajas defensivas que tendrá el equipo, aunque defendió el rendimiento general del Junior durante el semestre.

“Lo primero es tratar de recuperar jugadores, tenemos un día menos de descanso que ellos. El otro día trajeron unos datos, números, no leen los positivos. Yo vine preparado esta vez, conseguimos 91 puntos en dos campeonatos. Averigüen qué otro equipo ha hecho eso. El semestre pasado éramos primeros en el Metropolitano. Somos el segundo equipo que más goles ha hecho, solo Nacional nos supera. No sé cómo armaré la defensa, nos faltan dos centrales. Vamos a tratar de recomponer, pero un equipo no logra estas cifras si juega mal”, manifestó.

Por último, el entrenador tiburón habló del sufrimiento que implica competir en instancias definitivas y dejó claro que disfruta este tipo de retos, especialmente ahora que Junior vuelve a instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

“Don Fuad me hizo un reconocimiento luego del título, diciéndome que era la primera vez que salía campeón sin sufrir. Pero acá no hay equipo que no sufra, porque sufren todos. Avanzas o te quedas. Tantos equipos grandes que quisieran estar en el lugar nuestro, sufriendo el penal. Yo en vez de sufrir lo estoy disfrutando. Ojalá no suframos tanto, pero si nos toca sufrir y ganamos, lo acepto igual. Vamos a jugar ante un equipo durísimo. Ellos venían sufriendo también, pero hicieron un partidazo ante América. Nosotros no le hemos regalado nada a nadie, hemos sido competitivos en todas las canchas. Son 180 minutos, tenemos que saber jugar allá para finalizarlo acá”, concluyó.