Había decidido ver únicamente los partidos de la Selección Colombia de Fútbol en este mundial y lo de las otra selecciones ver el resumen en los noticieros, porque estoy aburrido de ver el mismo fútbol en la mayoría de campeonatos a nivel mundial, en especial en Europa. Pero, hubo algo que me hizo cambiar de parecer y ocurrió en el partido Bayern-PSG, hacía mucho tiempo que no veía aquello con lo cual me criaron en el fútbol: el arquero saca desde su portería pateando el balón hasta el campo contrario.

No fue en una sola ocasión, el arquero alemán sacó tantas veces de esa manera que terminó por convencerme de que era parte del esquema del equipo. Después vi lo mismo en un partido del Leverkeussen y, cuando he tenido algún tiempo en el fin de semana para ver algunos partidos, he ido registrando que parece el inicio de una tendencia. Qué alivio, ojalá se acabe el juego cansón de tratar de sacar el balón dominado desde el arquero con pases cortos a los defensas, quienes deben hacerlo circular hacia delante.

Esto se me ha vuelto lo más aburridor que pueda presenciar como aficionado al fútbol, porque todo es tan predecible que se puede intuir lo que va a pasar, atrasa el desarrollo del sistema de los equipos, se ven torpes para sacar el balón de su área y, peor aún, un error puede costar un gol en contra.

Voy a decir algo que suena contradictorio y por lo cual me van a enviar todo de tipo de memes mis amigos. El primer equipo que yo recuerdo que inventó salir desde atrás con balón dominado y con una suficiencia que superaba al contrario, fue la selección nacional dirigida por Francisco Maturana. Pongo de testigos a Fabio Capello, quien fue a los entrenamientos de nuestra selección en el mundial de Italia en 1990 para conversar con Maturana sobre esa forma de concebir el fútbol. Y también cito a Arrigo Sachi y Juan Manuel Lilo, quienes conversaron con nuestro técnico sobre ese sistema.

¿Cuál es la diferencia? El talento suramericano para hacer la cosa diferente que rompe lo predecible versus la rigidez europea que anuncia para dónde va el pase. Por eso se ven tan rígidos tratando de sacar el balón de su área en maniobras que parecen más sufrimiento que disfrute de su estrategia.

Así que, estoy animándome para ver varios partidos del mundial dependiendo de lo que vea en el partido inicial. Si salen con la estrategia aburridora, apago el televisor y espero los partidos de nuestro equipo. Tienen que convencerme desde el pitazo que dará inicio a este mundial que, esperamos, no se contamine de muchas cosas políticas porque hay condiciones de sobra para que eso se presente.

haroldomartinez@hotmail.com