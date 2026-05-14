La empresa Cerrejón acaba de publicar, en este mes de mayo, su ya tradicional y valioso informe anual de sostenibilidad, esta vez el correspondiente al año 2025, en el que se resaltan los resultados del trabajo de miles de personas que aportan al desarrollo de La Guajira y del país. Es una evidencia de que la sostenibilidad está integrada a la estrategia central de la empresa.

El gran valor de este informe radica en que va mucho más allá de un simple documento de cumplimiento para convertirse en una herramienta de liderazgo estratégico que refleja la transparencia, el compromiso y la mejora continua de los procesos al interior de esta empresa que se enorgullece de hacer minería responsable.

A pesar de los permanentes ataques del gobierno nacional y de los constantes bloqueos de su vía férrea, por motivos ajenos a la empresa, en una demostración de resiliencia logró producir 16.8 millones de toneladas de carbón durante el 2025. Aunque solo representa aprox. el 50% de lo producido en sus mejores épocas, es destacable dadas las complejas circunstancias políticas y gubernamentales, sociales y de mercado actuales.

Las cifras que reporta Cerrejón en su informe de sostenibilidad son impresionantes, resaltando el impacto económico, ambiental, social de sus operaciones, sintetizados en: $673 mil millones de pesos pagados al gobierno nacional por regalías, $79 mil millones de pesos entregados por impuestos a los municipios de su área de influencia y al departamento de La Guajira, $87 mil millones en inversión social y $446 mil millones en inversión ambiental.

Sin dudas lo actores principales de estas cifras son los 12.434 empleados directos y contratistas, que generan una cadena de empleos indirectos que dinamizan la economía regional. Otro beneficio muy importante es: más de 20.000 personas educadas a través de los auxilios educativos entregados.

Las limitaciones de espacio mi impiden extenderme, pero no puedo dejar de mencionar los 50 millones de litros de agua entregada a las comunidades wayuu, los 325.426 árboles sembrados y los 435 acuerdos alcanzados en cumplimiento de la consulta T-704 ordenada por la Corte.

Estos son los beneficios que el gobierno nacional ha querido sacrificar, sin ofrecer alternativas para reemplazarlos. La Guajira toda, Indígenas y todos sus habitantes, nativos y adoptivos, debemos unirnos para defenderlos.

El 31 de mayo debemos comenzar a hacerlo, votando sin vacilaciones por Paloma o por Abelardo, quienes ofrecen impulsar la industria de la minería.

@AELopezP