Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado

sin el entramado de mujeres alrededor,

a un lado, atrás de una, adelante, guiando

el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería de

nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las

mujeres sin el amor de las mujeres?

—Marcela Lagarde

Los espacios de juntanzas femeninas cobran toda la relevancia en el camino a una vida libre de violencias, equidad e igualdad de derechos, es desde la unión y el respeto por las diferencias que podemos avanzar, quiero celebrar y honrar a las mujeres de las Américas que ejercen sus poderes profesionales, personales, sociales a favor de la transformación social, lo que llamamos incidencia política, porque es el tiempo de cambiar paradigmas y dejar atrás los miedos, unidas nos hacemos imparables.

En esta nota quiero exaltar el incansable trabajo del Ayuntamiento de Ensenada - Baja california; desde el liderazgo de la Regidora Ana Lara Carbajal, primera regidora afromexicana de dicho estado y presidenta de la comisión de pueblos originarios afromexicanos.

Quien entre otras grandes apuestas sociales lidera iniciativas como el encuentro de Mujeres Lideres de pueblos originarios, nativos, afromexicanos y de zona rural; asimismo el taller “Territorio, imaginarios y acción política” espacios que representan fortalecimiento y acompañamiento de los procesos comunitarios e interseccionales.

De Colombia para Ensenada

Estas buenas acciones ayudan a fortalecer la visión de procesos incluyentes y con enfoque de derechos, lo cual, permite ampliar el acceso a la justicia electoral en un plano de igualdad, no discriminación, y garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, aclarando la importancia de activar las condiciones de paridad y no violencia de género, a través del liderazgo de la regidora Ana Lara y el acompañamiento de entidades como el Instituto estatal electoral de Baja California

La jornada vivida por varios días en Ensenada y con diferentes poblaciones, confirma que se tiene la voluntad política y humana para solidificar procesos con perspectiva de género, interseccional y de incidencia política.

Normalicemos honrarnos entre mujeres

Honro a la regidora Ana Lara, a la consejera Paola Beltran, a Denisse Aparicio y a todo el equipo de mujeres aliadas que hicieron posible este gran proceso, que sin duda tendrá un alto impacto y dará opción a otros grandes logros.

Les felicito por el temple del liderazgo a favor de procesos políticos socio/electorales con perspectiva de género e interseccional. En definitiva, aplausos de pie para el equipo organizador, es el camino.

Agradezco el honor de permitirme participar desde temas de derechos humanos femeninos de diferentes países de las Américas para seguir tejiendo nuevas realidades y apuestas a favor de una vida en garantía de derechos para todos, todas y todes, con especial énfasis en la mirada feminista reivindicadora para las Mujeres en plural.

Que vivan estos espacios poderosos e inspiradores que nos nutren de esperanza y nos potencian, recordándonos el poder que somos y que tenemos las mujeres. Gracias regidora por permitirme llevar mi voz para aportar y aprender desde la sororidad política y genuina que nos une.

Y cierro con esta frase de Rita Segato quien recomienda refundar el feminismo para refundar la política: Esa refundación la trae desde una nueva forma que retoma todo el pasado de todas nuestras luchas, pero en un nuevo momento y ese nuevo momento es un momento en el que todas las políticas patriarcales, todas las políticas de matriz masculina han fracasado. Estamos comenzando una nueva era de la política dónde a nosotras se nos entrega el camino de la política, donde la gran diversidad de los feminismos nos vamos a ver en la calle. El lado pluralista es nuestro lado, el lado monopólico es el lado de los antagonistas de proyecto histórico. Todas juntas vamos a pensar un modo feminista de hacer política una política en clave femenina. Y a eso le estoy llamando una refundación del movimiento feminista.

Sin duda, ¡La transformación será con las mujeres o no será!