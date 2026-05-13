El lanzador colombiano Didier Fuentes obtuvo este martes 12 de mayo su segunda victoria de la temporada de Grandes Ligas, en un encuentro donde los Bravos de Atlanta derrotaron a los Cachorros de Chicago con pizarra de 5-2.

Leer también: ¿Cómo va la temporada de las Grandes Ligas?

Importante: Junior vs. Once Caldas: ¡A sudar la camiseta!

Fuentes entró como relevista, función que ha tenido desde su último arribo al equipo grande de los Bravos, en el quinto episodio, relevando al abridor Grant Holmes.

El derecho, oriundo de Tolú, Sucre, mantuvo a raya a los toleteros de la novena de Chicago. En una actuación de tres entradas completas, no permitió hits ni carreras, otorgando un boleto y ponchando a tres rivales. El colombiano, que bajó su promedio de carreras limpias permitidas a 3.45, obtuvo su segunda victoria del año, para acumular récord de 2-0.

José Quintana abre este miércoles ante los Piratas

El otro colombiano que se mantiene en las Grandes Ligas, José Quintana, verá acción este miércoles cuando se suba a la lomita como abridor de los Rockies de Colorado para enfrentar a los Piratas de Pittsburgh, a partir de las 5.40 p.m., hora colombiana, en PNC Park, casa de los bucaneros.

Quintana, nacido en Arjona, Bolívar, desarrollado en Barranquilla, acumula seis salidas esta campaña, con marca de 1-2, y efectividad de 3.90.