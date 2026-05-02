Y llegó su primera victoria en las Grandes Ligas. Didier Fuentes sigue sumando capítulos a su historia en el mejor béisbol del mundo.

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A sus 20 años, el colombiano se adjudicó su primer triunfo en La Gran Carpa al brillar en la victoria 8-6 de su novena, los Bravos de Atlanta, ante los Rockies de Colorado.

El joven serpentinero actuó como relevista. Lanzó una entrada completa, en la que no le hicieron carreras, no permitió rayitas, no dio boletos ni propinó ponches. Mantuvo a raya a todos los bateadores rivales.

El diestro utilizó 15 lanzamientos, de los cuales ocho terminaron en strike. Su efectividad quedó en 4.50. En esta campaña, el lanzador derecho ha jugado cuatro juegos, uno como abridor.

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Lleva 10 entradas lanzadas en total. Ha permitido nueve imparables, le anotaron cinco carreras, una por cuadrangular, y lleva 12 ponches.

En toda su carrera ya suma una victoria y tres derrotas. Ha ponchado a 24 rivales y efectividad es de .327.

El trabajo de José Quintana

El experimentado José Quintana fue el encargado de abrir el juego para los Rockies. El colombiano, pese a la caída de su novena, tuvo un encuentro muy destacado.

Ante 23,548 en el Coors Field, ‘el Zurdo de Oro de Colombia’ se lució con un trabajo de seis entradas completas. El bolivarense permitió cinco imparables, le anotaron una sola carrera (por jonrón) y propinó tres ponches.

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El veterano lanzador utilizó 85 lanzamientos, de los cuales 55 fueron strike. Pese a su buen rendimiento, el serpentinero se fue sin decisión debido a que su novena no lo pudo respaldar en la ofensiva.

El colombiano ya lleva cinco aperturas en la presente campaña. Ha trabajado 24.1 entradas completas, en las que ha concedido 13 imparables, le han conectado cinco jonrones, ha dado 11 boletos y ha propinado 12 ponches. Su efectividad está en 4.07.

Los Bravos de Atlanta están en el primer lugar de la División del Este de la Liga Nacional con un récord 23 victorias y 10 derrotas. Los Rockies, por su parte, son cuartos en la División del Oeste de la Liga Nacional con 14 triunfos y 19 caídas.