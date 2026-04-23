Volvió a demostrar su poder. El serpentinero Didier Fuentes regresó a las Grandes Ligas y lo hizo abriendo el juego en el que su novena, los Bravos de Atlanta, vencieron 8-6 a los Nacionales de Washington.

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El sucreño, de 20 años, ya había jugado esta temporada y lo hizo ante los Reales de Kansas City en el Truist Park, de Atlanta.

En el Nationals Park, ante 16,308 espectadores, el diestro trabajó durante tres episodios, en los que toleró siete imparables, le anotaron cuatro carreras (una por jonrón), dio un ponche y propinó siete ponches.

Su efectividad quedó en 6.43 y en este juego se fue sin decisión, por lo que todavía no tiene ni derrotas ni victorias en lo que va de campaña.

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La derrota sobre la lomita la cargó el diestro Zack Littell, quien completó seis capítulos, en los que concedió siete sencillos, le anotaron ocho rayitas, dio dos bases por bola y ponchó a un rival.

La victoria fue para el derecho Dylan Lee, quien en una entrada no permitió ni carreras, ni imparables ni dio boletos.

Los Bravos de Atlanta son primeros en la División del Este de la Liga Nacional con un récord de 17 victorias y ocho derrotas.