Con la mirada puesta en la gloria mundial y la convicción intacta, el medallista olímpico colombiano Yuberjen Martínez dejó claro que su ruta hacia el título del peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo no admite desvíos. “Nada me detendrá”, afirmó con determinación durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre, donde se oficializó su próximo combate del 22 de mayo en Panamá frente al local Ángel Bethancourt.

Martínez no solo anticipó una victoria en territorio canalero, sino que trazó con precisión su siguiente paso: disputar el cinturón mundial antes de finalizar el año en la capital colombiana. “Voy a ganar el título latino del peso mosca ante Bethancourt, no importa que sea en Panamá, y luego disputaré aquí —en Bogotá, posiblemente— el fajón mundial”, aseguró el pugilista, quien ve en este combate una plataforma directa hacia la élite de la división.

La pelea, pactada a diez asaltos y con el título latino de la OMB vacante en juego, ha sido catalogada como una eliminatoria mundial por el promotor Félix Zabala II, quien, junto a su hijo Félix Zabala III, lidera la organización del evento bajo el sello de All Star Boxing Inc. La expectativa crece no solo por lo que representa el combate en sí, sino por lo que podría significar para el boxeo colombiano.

“Colombia tuvo campeones mundiales en el pasado, buscamos regresar a eso. Si Yuberjen gana, la oportunidad mundial será en esta ciudad”, expresó Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que respaldó la realización del encuentro con los medios y que se perfila como aliado clave en la eventual organización de una velada histórica en el país.

Del otro lado, Ángel Bethancourt no esquivó el reto y dejó claro que está preparado para una batalla exigente. “Es difícil, pero vamos a una guerra con él”, señaló el panameño, consciente de lo que está en juego ante uno de los nombres más reconocidos del boxeo colombiano en la actualidad.