Alfredo Arias está tranquilo porque el primer objetivo del semestre está cumplido. Junior derrotó 2-0 a Llaneros FC, este domingo, en el estadio Romelio Martínez, y logró su clasificación anticipada a los playoffs de la Liga-I.

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Si bien sabe que no fue fácil lograrlo, porque fue un partido bastante apretado, el timonel resaltó el juego de sus jugadores y dijo que todo pasa por ellos.

“Yo espero la dificultad en todos los partidos, porque el campeonato colombiano es muy parejo. Llaneros, de ganar, se ponía con 24 puntos y pasaba a todos los que están a punto de clasificar. Este equipo empató ante Cali y América como visitante. Esperábamos la dificultad, porque ellos tienen tiempo de trabajo. Les doy el mérito a mis jugadores. Nosotros en seis o siete días jugamos tres partidos, con el dolor de no traernos ningún punto de Paraguay. Estamos clasificados dos fechas antes”, destacó en rueda de prensa.

“El juego es de los jugadores. A veces creemos que influimos mucho y lo que podemos hacer es influir para mal. No todos los partidos son iguales. Dentro de los partidos los momentos son diferentes, los jugadores te muestran lo que necesita el equipo. Necesitábamos que fuéramos cinco, con tres por delante u a veces cuatro. El rival a veces te lleva a eso. En algunos partidos hemos intentado darle las herramientas al equipo para hacerlo mejor, viendo las debilidades y fortalezas. Tengo un plantel para todos los módulos que hemos planteado”, complementó.

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El uruguayo salió en defensa de Guillermo Paiva, quien en todo lo que va el año no ha podido marcar un gol y está siendo blanco de muchas críticas.

“A nosotros ya nos pasó el semestre pasado. Guillermo tuvo una racha que no convirtió y fue a Medellín e hizo el gol del campeonato. Guillermo es muy importante, primero porque nos sacó campeón. Si no hacíamos ese gol capaz que no hubiésemos podido seguir. Se le va a dar. Es cuestión de que pueda lograr el primer gol y se le darán varios. Él entrena muy bien, se entrega, cumple funciones que a veces los delanteros no cumplen”, destacó.

“Cuando nos atacan en las pelotas aéreas tenemos una desventaja por la estatura y él es uno de los encargados de ayudarnos. Es un gran compañero. Seguramente se le va a dar el gol en un momento importante como el año pasado. No me pone nervioso que no convierta, porque están haciéndolo otros. Este muchacho, que nos sacó campeón, merece el apoyo de todos”, agregó.

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Por último, Alfredo Arias se mostró positivo y señaló que no dejará que nadie le quite la ilusión de ir tanto por la Liga y la Copa Libertadores.

“Estaba esperando si alguien podía ver cuántos jugadores tiene Cerro Porteño en el plantel. Tiene 43. Tiene 12 extranjeros en su plantel. Cuando decían el otro día, tiene muchas bajas, se le habían caído dos jugadores por lesión y uno por expulsión, las otras ya las tenía. Pero cuando tienes un plantel tan largo tienes para suplirlas todas. Nosotros tenemos 25 y si se nos lesiona alguno tenemos que poner a algún juvenil para completar la nómina. Esto nos hace competir en desventaja. Yo conozco Paraguay, es chiquito, no tienes ni que viajar en avión para jugar. En Colombia los viajes se hacen largos, hay altura, calor. Esto de clasificar dos fechas antes nos va a dar un respiro para poder ver de qué manera enfrentamos mejor los mata-mata de acá y la Copa Libertadores. Yo tengo mucha ilusión y nadie me va a sacar la ilusión de ir por ambas cosas”, concluyó.