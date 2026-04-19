Minuto a minuto
Primer tiempo
10’. Neider Ospina saca un remate desde un costado del área, que salva el arquero Mauro Silveira.
39’. ¡Goool de Junior! Edwin Herrera deja mano a mano a Carlos Bacca, que define de gran manera, ante la salida del arquero de Llaneros (1-0).
40’. Bacca asiste a Canchimbo con un pase de lujo, per el extremo rojiblanco falla en el mano a mano, con un disparo que pasa cerca del vertical.
41’. ¡Goool de Junior! Canchimbo vuelve a quedar mano a mano con el arquero Miguel Ortega y esta vez sí define con frialdad para el 2-0 parcial.
Segundo tiempo