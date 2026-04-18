Barranquilla volverá a ser punto de encuentro para el desarrollo del béisbol en Colombia con la realización del Tryout y Showcase Internacional organizado por Team Rentería, en alianza con la Dominican Prospect League (DPL). La jornada se llevará a cabo el martes 21 de abril, desde las 8:00 a. m., en el Estadio Édgar Rentería, y reunirá a ligas y clubes amateurs del país con el objetivo de detectar nuevos talentos con proyección hacia el profesionalismo.

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El evento contará con la presencia de scouts internacionales y servirá como primera fase de evaluación de peloteros jóvenes, quienes buscarán abrirse camino hacia organizaciones vinculadas al béisbol de alto nivel. De este proceso saldrá un grupo selecto que avanzará al Showcase Internacional previsto para los días 26, 27 y 28 de mayo, en el mismo escenario, donde tendrán una vitrina más amplia frente a cazatalentos.

La iniciativa hace parte del relanzamiento del Team Rentería en Colombia, con el respaldo del exgrandesligas barranquillero Édgar Rentería, quien acompaña el proyecto que busca fortalecer la formación de peloteros en el país y reconectar con su tradición en el desarrollo de figuras hacia el béisbol profesional.

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Por su parte, la Dominican Prospect League, creada en 2009 por Brian Mejía, ha ganado reconocimiento en el ámbito internacional por su modelo de evaluación y proyección de talentos. A lo largo de su trayectoria, la organización ha impulsado la firma de cerca de 2.300 jugadores, con bonos que superan los 500 millones de dólares, consolidándose como una plataforma clave en el desarrollo de prospectos.

Grandes Ligas ha sido testigo del impacto de este sistema, con figuras como José Ramírez, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., quienes pasaron por procesos vinculados a la DPL y hoy son protagonistas en el béisbol mundial.