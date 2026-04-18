El candidato Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, reaccionó este sábado al reto del senador Iván Cepeda, que aceptó públicamente ir a un debate presidencial junto a Paloma Valencia siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.

“Estoy listo para el debate (...) Organicen lo que sea. Ya las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Estoy listo para debatir contigo, Cepeda, heredero de las Farc. Te voy a enfrentar como corresponde (...) Te espero, Píntala como quieras.”, manifestó De la Espriella.

“Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente”, agregó.

El pronunciamiento se da luego que desde la provincia del Sumapaz, el candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, retara a los “dos candidatos de la extrema derecha a sostener un debate realmente democrático entre sus visiones de país.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, señaló Cepeda Castro.