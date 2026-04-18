A raíz del escándalo de corrupción que destapó en estos días la Fiscalía sobre la figura de un esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, la ex gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, aseguró que durante su administración (2020–2023), no contrató ni designó a Aremca como ejecutora de proyectos financiados con estos recursos.

La ex mandataria departamental aseguró que si bien existen proyectos en la plataforma GESPROY —que consolida el registro de los proyectos financiados con recursos de regalías a nivel nacional— en investigación y en los que puede figurar Aremca como entidad ejecutora, estos fueron aprobados y contratados directamente por municipios del Atlántico.

En estos la Gobernación del Atlántico no tuvo injerencia alguna, ya que se realizaron en ejercicio de la autonomía administrativa de los territorios, según indicó Noguera.

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“Cualquier afirmación que sugiera que la Gobernación del Atlántico, durante mi administración, tuvo responsabilidad en la designación o contratación de Aremca carece de sustento y puede inducir a interpretaciones erróneas en la opinión pública”, puntualizó.

El caso de corrupción

El pasado 15 de abril, la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado de corrupción que utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

En diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar) fueron capturados nueve de los señalados responsables de las actividades delictivas. Se trata del creador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

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Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.

Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

Los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Asimismo, dan cuenta de la posible apropiación indebida de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca.

En el curso de la investigación también se conoció que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5% del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).