Detectives del CTI de la Fiscalía del Magdalena entraron a investigar un doble homicidio registrado en las últimas horas en un cerro del corregimiento de Taganga, en donde sujetos armados le quitaron la vida a una pareja de esposos, al parecer de nacionalidad venezolana, dentro de una vivienda.

La versión que hasta ahora manejan las autoridades fue suministrada por una allegada de la pareja, quien fue testigo del hecho de sangre. Según su relato, los autores fueron hombres que portaban prendas de vestir de la Policía, en específico de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín.

La persona, hoy bajo custodia de las autoridades, manifestó que aproximadamente siete individuos irrumpieron violentamente en la vivienda durante la madrugada de este sábado 18 de abril.

Dentro del sitio, los agresores habrían causado la muerte del hombre con arma blanca (machete), mientras que la mujer fue sacada de la residencia, lesionada con arma de fuego y posteriormente arrojada por el cerro colindante.

La testigo indicó además que Jerry, como se identificó de manera inicial al hombre, se dedicaba a la venta de droga junto con Katira, apodo con el que se conocía la mujer.

Investigación

La Policía Metropolitana de Santa Marta, primera autoridad en conocer el hecho, indicó que tras recibir reporte de detonaciones de arma de fuego en el sector del mirador de Taganga, una patrulla de vigilancia se desplazó al lugar.

“En el trayecto, los uniformados observaron a un individuo que descendía del sector, quien fue interceptado y dejado a disposición mientras se solicitaba apoyo adicional. El sujeto se movilizaba en un vehículo tipo taxi, quien portaba prendas alusivas a la SIJIN y un arma de fuego. En el lugar de los hechos se logró la incautación de un machete y la recolección de dos vainillas calibre 9 mm, además de la inspección técnica a los dos cuerpos sin vida”, detalló la Policía.

Una versión

La persona que fue testigo del ataque de esta madrugada señaló a las autoridades que la pareja había acudido este viernes 17 de abril hasta el Gaula de la Policía “a interponer una denuncia por amenazas, de las cuales venían siendo víctimas”.

En ese sentido aseguró que “únicamente ellos tres tenían conocimiento de la denuncia presentada, señalando que, al parecer, la información pudo haber sido filtrada a un grupo delincuencial conocido como ‘los Pachenca’, a quienes les atribuyó la autoría del hecho.