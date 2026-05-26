La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, le entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta (Magdalena).

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Dicho predio, avaluado en más de 17 mil millones de pesos, haría parte del patrimonio de los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, que fueron condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las extintas AUC, entre ellos Vicente Castaño Gil.

El inmueble estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero, y su origen tendría relación con las actividades ilícitas que les fueron atribuidas.

Según las evidencias recolectadas por la Fiscalía, “las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma”.

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La finca pasa a contribuir los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.