En los municipios de Ayapel y Lorica, dos de los 25 del departamento de Córdoba que resultaron damnificados por el frente frío del mes de marzo, están entregando asistencia humanitaria a las familias más necesitadas.

Más de 3.000 cajas que contienen alimentos, elementos de cocina, hamacas, sábanas y toldillos, empezaron a ser distribuidas con apoyos de las alcaldías.

Estas ayudas se suman a las más de 2.000 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia que han entregado, así como los más de 3 millones de litros de agua potable distribuidos mediante carrotanques para atender a los afectados por el frente frío.

Esta atención la realizan mientras avanza el Plan de Recuperación Temprana que requiere este territorio que fue el más afectado del país con el frente frío. Son más de 91.000 familias damnificadas.