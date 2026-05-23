El remodelado Estadio de Béisbol Menor de Pasatiempo, en la Comuna 5 de la ciudad de Montería, fue entregado este sábado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

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Un campo de juego más grande, baños para jugadores y jueces en pleno funcionamiento, cabinas de anotación, locales comerciales, entre otras remodelaciones, hicieron parte de la inversión que el gobierno departamental de Córdoba realizó en este escenario deportivo por más de 4.000 millones de pesos.

El estadio beneficia a más de mil niños de la Comuna 5 de Montería.

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gobernación de Córdoba/Cortesía

“El 6 de marzo del año pasado pusimos la primera piedra del estadio y hoy 23 de mayo, 14 meses después entregamos la primera fase de esta cancha que ahora mismo es la mejor de Montería”, indicó el gobernador durante su intervención.

Agregó que son más de 10 escenarios recreodeportivos que equivalen a más de 100 mil metros cuadrados en todo el departamento donde están trabajando para la construcción de zonas de esparcimiento en todas las subregiones.

“Seguimos fortaleciendo el béisbol en nuestro departamento y en nuestra capital”, sostuvo Zuleta Bechara.

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La segunda fase, con una inversión de $3.000 millones de pesos que ya están garantizados, incluirán silletería en las gradas, las luminarias, pavimento en los alrededores del Estadio y la adecuación de la fachada.

El gobernador recordó que este escenario deportivo fue el inicio de grandes deportistas de la pelota caliente que hoy en día están en grandes ligar como Brayan Buelvas, y otros históricos del deporte cordobés como Carlos Mario Díaz.