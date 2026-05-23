Este sábado entraron en operación, los primeros diez buses del transporte colectivo en Riohacha, La Guajira, que no tendrán costo alguno para ciudadanía en general, los días 23,24 y 25 de mayo.

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La Alcaldía Distrital de Riohacha y la empresa privada TransPadilla, presentaron los vehículos y las primeras dos rutas que transportarán a los riohacheros a más de 70 barrios de la ciudad.

El evento de presentación de los microbuses climatizados se realizó frente al mar Caribe, en el parque Nicolás de Federman, con la presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien fue invitada por el alcalde Genaro Redondo Choles.

El estudio técnico que da vía jurídica a la circulación de estos vehículos fue donado por particulares, estudios con los que se delimitaron las rutas y se definió el número inicial de vehículos que se pusieron al servicio de los usuarios.

La ministra de Transporte destacó la confianza de la empresa privada con la puesta en marcha de estos buses y anunció una inversión de más de 40 mil millones de pesos para habilitar la vía Riohacha-Aranalito, en la vía que de esta ciudad conduce al municipio de Maicao, una gestión que venía haciendo el alcalde Distrital para mejorar la movilidad en el corredor universitario del Distrito.

“Hoy es un día histórico, comienzan a conectarse barrios, zonas comerciales y turismo, en el 60 % de la ciudad. Hay que seguir trabajando para que La Guajira tenga servicios así. La llegada de Transpadilla demuestra la capacidad de Riohacha para proyectos de impacto y la confianza que representa para la empresa privada, como ciudad para grandes inversiones”.

El alcalde Genaro Redondo Choles, destacó la entrada en operación de estos buses, como parte del complemento para impactar la movilidad.

“Aquí tenemos diez buses. Un transporte para todo el distrito de Riohacha. Cuando hay transporte nos desarrollamos y nos proyectamos como una ciudad en crecimiento”.

El mandatario local aprovechó el acompañamiento de la ministra, para recordarle la radicación de un proyecto, que mediante la modalidad de obras por impuestos busca la reparación de la malla vial de la Troncal del Caribe.

La representante legal de TransPadilla, Nairoby Alvarado Rodríguez, explicó que la empresa de origen samario, opera 100 % en Riohacha y cuyo nombre, por supuesto, hace honor al almirante riohachero, José Padilla López.

“Es una prueba piloto con una visión clara: crecer, expandirse y posicionarse. Generamos 40 empleos entre directos e indirectos. Damos un paso que esta ciudad ha esperado por mucho tiempo. Queremos que cada vehículo que circule por las calles lleve historias, cultura y progreso. Padilla sigue navegando, ya no en el mar, sino en las hermosas calles de una ciudad que siempre hemos sentido propia”.

Las dos rutas que recorrerán los 10 buses, iniciaron este sábado. Los cinco buses de cada ruta harán recorridos que conectarán la Terminal de Transportes con el sur y el norte de la ciudad y la Terminal de Transportes con el oriente y el norte o zona céntrica de la ciudad.