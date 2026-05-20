Tras más de dos décadas sin un sistema organizado de transporte público urbano, la Alcaldía Distrital de Riohacha, liderada por el alcalde Genaro Redondo Choles, pondrá en funcionamiento el Servicio de Transporte Colectivo Urbano – TransPadilla.

Con la entrada en operación de este servicio, Riohacha comenzará a contar con rutas establecidas, horarios definidos y una operación regulada, avanzando hacia un modelo de movilidad más organizado, seguro y accesible para los ciudadanos.

“Esta gran noticia le responde a una necesidad histórica de la ciudad. Riohacha necesitaba un sistema organizado, con rutas definidas y mejores condiciones para los ciudadanos. Hoy comenzamos a transformar la movilidad y a conectar a miles de familias con más oportunidades, servicios y calidad de vida”, afirmó el alcalde Genaro Redondo.

La habilitación de la empresa operadora TransPadilla fue otorgada por el Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad Distrital de Riohacha – Instramd, luego del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y operativos exigidos para la prestación del servicio público colectivo urbano.

“Desde el Instramd adelantamos un proceso técnico y administrativo que permitiera garantizar las condiciones necesarias para la operación del sistema. El objetivo es seguir fortaleciendo una movilidad más segura, organizada y eficiente para los ciudadanos”, explicó Kevin Redondo Valdeblanquez, director del Instramd.

La primera fase del sistema iniciará con 10 buses completamente nuevos, con capacidad entre 19 y 24 pasajeros. Todos los vehículos están matriculados en Riohacha y cuentan con aire acondicionado, accesibilidad para personas con discapacidad y espacios preferenciales para adultos mayores, mujeres gestantes y ciudadanos con niños en brazos.

El sistema comenzará operaciones con dos rutas estratégicas que beneficiarán a más de 70 barrios y tendrán como punto de salida y llegada el Terminal de Transporte de Riohacha.

La Ruta 1 conectará barrios y sectores como 7 de agosto, 15 de mayo, Los Nogales, Los Olivos, avenida Francisco el Hombre, avenida de Los Estudiantes, Cuatro Vías y Mercado Viejo. Por su parte, la Ruta 2 integrará sectores como Las Tunas, Coquivacoa, Calle Ancha, Divina Pastora, Parque de Los Cañones, salida a Maicao y diferentes zonas estratégicas de acceso educativo, comercial y residencial.

El servicio funcionará de lunes a sábado entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Los domingos y festivos operará entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. La tarifa será de 3 mil pesos.

El sistema contará con paradas establecidas en distintos sectores de la ciudad. Algunas ya se encuentran habilitadas y otras avanzan en proceso de señalización e identificación para fortalecer la seguridad vial y mejorar la organización del servicio.

Durante esta primera etapa, el pago del pasaje se realizará directamente dentro de las unidades de transporte, mientras avanza el fortalecimiento operacional y tecnológico del sistema.

La entrega oficial se realizará el próximo 22 de mayo a las 6:00 de la tarde en el parque Nicolás de Federman.

Durante la jornada, la Alcaldía Distrital de Riohacha presentará oficialmente la flota inicial de buses, las rutas y los componentes operativos del sistema que comenzará a funcionar en la ciudad.

El evento contará con la participación de autoridades distritales, representantes del sector transporte, líderes comunitarios y ciudadanía en general.