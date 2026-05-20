El cáncer de estómago continúa siendo uno de los tumores más difíciles de identificar en sus primeras fases.

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Aunque representa menos del 2% de los diagnósticos oncológicos anuales en países occidentales, expertos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señalan que detectarlo a tiempo aumenta considerablemente las probabilidades de éxito en el tratamiento.

Uno de los principales problemas es que sus manifestaciones iniciales suelen confundirse con afecciones digestivas comunes, como gastritis, reflujo o indigestión.

Freepik Cáncer de estómago

¿Qué personas deben estar más atentas para no desarrollar un cáncer de estómago?

El riesgo de desarrollar cáncer gástrico aumenta en mayores de 60 años y personas con antecedentes familiares, obesidad, tabaquismo, consumo frecuente de alcohol o infecciones previas por Helicobacter pylori.

También se asocia con dietas altas en alimentos ahumados, embutidos y exceso de sal, además de antecedentes de gastritis crónica, anemia perniciosa o cirugías gástricas.

Freepik Molestias en el estómago

Asimismo, los médicos señalan que, ante síntomas persistentes, pueden solicitar estudios como endoscopias digestivas, biopsias o análisis clínicos para descartar lesiones tumorales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que gran parte de los casos se detectan en etapas avanzadas debido a que la enfermedad puede desarrollarse durante años sin señales evidentes.

Las señales que podrían alertar sobre un cáncer de estómago

Instituciones como la Sociedad Americana contra el Cáncer advierten que existen varios síntomas asociados a esta enfermedad que no deben pasarse por alto:

Sangrado digestivo: puede presentarse mediante vómitos con sangre o heces oscuras y negras.

Sensación de llenura rápida: sentirse satisfecho tras comer muy poca cantidad de alimento.

Dolor abdominal constante: molestias persistentes en la parte central del abdomen.

Pérdida de peso inexplicable: descenso progresivo de peso sin cambios en alimentación o ejercicio.

Acidez frecuente: ardor estomacal recurrente durante varias semanas.

Cambios intestinales: episodios continuos de diarrea, estreñimiento o hinchazón abdominal.

Los especialistas aclaran que estos síntomas también pueden estar relacionados con otras enfermedades digestivas menos graves. Sin embargo, cuando aparecen juntos o persisten con el tiempo, es importante consultar a un profesional de inmediato.