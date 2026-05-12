La vitamina D es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, pues cumple con labores importantes como ayudar a la absorción de calcio y fósforo para mantener los huesos fuertes, así como a mejorar el sistema inmunológico y cardiovascular, controlar la caída del cabello, y hasta contribuye en el estado de ánimo; sin embargo, su uso excesivo puede generar graves problemas de salud.
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De acuerdo con el nefrólogo Borja Quiroga, el consumo de vitamina D sin recomendación médica especializada puede provocar cálculos renales y fallo renal; además, puede elevar los niveles de calcio en la sangre.
“He visto gente que ha venido con los riñones llenos de piedras”, dijo el especialista, quien aseguró que la vitamina D puede favorecer absorción intestinal de calcio, desarrollando una saturación en los riñones.
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El portal médico Mayo Clinic explica que tomar demasiada vitamina D en forma de suplementos puede ser dañino. Los niños mayores de 9 años, adultos y personas embarazadas o que están amamantando que toman más de 4000 UI por día de vitamina D pueden experimentar los siguientes síntomas:
- Náuseas y vómitos
- Poco apetito y pérdida de peso
- Estreñimiento
- Debilidad
- Confusión y desorientación
- Problemas con el ritmo cardíaco
- Cálculos renales y daño renal
¿Cuánta vitamina D se necesita a diario?
Según MedPlus, la cantidad de vitamina D se determina dependiendo de la edad.
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- Del nacimiento a los 12 meses: 400 IU
- Niños de 1 a 13 años: 600 IU
- Adolescentes de 14 a 18 años: 600 IU
- Adultos de 19 a 70 años: 600 IU
- Adultos de 71 años y más: 800 IU
- Si está embarazada o amamantando: 600 IU
Las principales fuentes de vitamina D
La exposición moderada al sol.
El consumo de alimentos como pescados grasos, yema de huevo, hígado y lácteos fortificados.