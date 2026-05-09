El baño es la parte de la casa que conviene mantener lo más limpia posible, especialmente el inodoro y el lavamanos, que suelen ser los más propensos a acumular gérmenes.

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Lo ideal es limpiarlos recurrentemente con los detergentes específicos para su cuidado, solo que a veces, sea por falta de tiempo o por otro motivo, solemos utilizar elementos como papel higiénico o toallitas húmedas.

Se trata de una práctica común, sobre todo cuando, por ejemplo, caen solo unas gotas en el lavamanos o inodoro. Es de hecho una opción si lo hacemos de forma ocasional, pero para el día a día. Le explicamos la razón.

Para empezar, el papel higiénico, por mucho que podamos pensar, no hace magia con la suciedad y solo la va a trasladar de sitio.

Se trata de un material muy poroso pensado para absorber la humedad, que efectivamente es capaz de atrapar parte de la suciedad entre sus fibras, pero también para propagar buena parte de los gérmenes por el asiento o superficie donde lo usemos sin eliminarlos por completo. No es un elemento que desinfecte, solo atrapa parte de la suciedad y la mueve de sitio parcialmente.

Por eso, usarlo en un momento puntual, no está mal, pero no debe ser una práctica cotidiana.

En el caso de las toallitas húmedas, funcionan mejor que el papel higiénico, principalmente las que lleven una solución desinfectante con alcohol, lo que permitirá que al pasarlas por la superficie del inodoro o el lavamanos no solo movamos la suciedad, sino también acabando con los gérmenes.

Además, suelen ser mucho más suaves que el papel higiénico y además están húmedas, por lo que no dañan la superficie de la porcelana ni plásticos de los elementos del baño.

Recomendaciones para limpiar bien el inodoro y lavamanos, según ChatGPT

Para limpiar el inodoro (sanitario)

1. Use el producto adecuado

Desinfectantes con cloro (lejía) o amonio cuaternario son los más eficaces contra gérmenes.

También puedes usar limpiadores específicos para inodoros.

2. Paso a paso

Aplique el desinfectante dentro del inodoro (especialmente bajo el borde).

Déjelo actuar entre 5 y 10 minutos.

Frote con escobilla, asegurándose de llegar a las zonas internas.

Descargue el agua.

3. Exterior también importa

Limpie tapa, asiento, tanque y palanca con un paño o toalla desechable y desinfectante.

Aquí se concentran muchas bacterias por contacto.

Para limpiar el lavamanos

1. Retire residuos visibles

Cabellos, restos de jabón o pasta dental.

2. Limpieza profunda

Use un limpiador multiusos o una mezcla de agua con vinagre blanco.

Frote con esponja o cepillo suave (especialmente el desagüe y las llaves).

3. Desinfección

Aplique desinfectante (puede ser con alcohol o cloro diluido).

Déjelo actuar unos minutos y enjuague.

Consejos clave para eliminar gérmenes