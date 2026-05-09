Ana Aldana León, una reconocida habitante del municipio de Cereté, en Córdoba, fue víctima de un ataque a balazos la noche del viernes 8 de mayo.

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El hecho, que ha causado consternación en esta población, se registró en el barrio Corinto, cerca al parque, hasta donde llegaron sicarios a bordo de una motocicleta y el parrillero abrió fuego contra ella en tres ocasiones, impactándola en la cabeza.

La mujer quedó herida y los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Aldana León fue trasladada de urgencia al Hospital San Diego, de Cereté, donde recibió atención médica y luego fue remitida a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad de Montería.

Este hecho ha generado temor e incertidumbre entre los habitantes del sector que denuncian la ola de inseguridad que se ha desatado en el municipio.

De momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades sobre los móviles y autores de este hecho.