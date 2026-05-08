La transformación de la educación en el departamento de Córdoba sigue avanzando. En el municipio de Los Córdobas, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara hizo oficial la financiación del proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura de la Institución Educativa Los Córdobas (INELCO), obra que beneficiará a cientos de estudiantes y docentes de esta zona del departamento.

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En la iniciativa que contempla la construcción y adecuación de modernos espacios educativos, entre ellos 16 aulas, biblioteca, sala de informática, aula polivalente, baterías sanitarias, aula múltiple, cocina, cancha deportiva con graderías, zonas de circulación y sistemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, serán invertidos 12.958.347 millones de pesos.

Gobernación de Córdoba

El proyecto también incluye la modernización de las redes eléctricas e hidráulicas, sistemas de almacenamiento de agua, construcción de rampas y pasarelas de conexión entre los diferentes bloques, garantizando espacios funcionales, seguros y accesibles.

“Estamos construyendo oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Este proyecto que estamos financiando desde la gobernación hace parte de cuatro grandes instituciones educativas que desarrollaremos en las subregiones del departamento: una en Tuchín, una en Planeta Rica, una en San Bernardo del Viento y esta en Los Córdobas.

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Queremos que nuestros estudiantes tengan espacios dignos, modernos y adecuados para aprender”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara este viernes 8 de mayo durante el acto en el que oficializó la millonaria inversión.