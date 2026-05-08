El Comando de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería le hizo un reconocimiento especial a los hombres y mujeres de la institución que se destacaron por su profesionalismo, compromiso institucional y entrega durante el desarrollo de las actividades preventivas y misionales adelantadas en beneficio de la seguridad y convivencia ciudadana.

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En la ceremonia fueron exaltados varios uniformados por su destacada labor y resultados obtenidos durante el trimestre de este 2026, resaltando su vocación de servicio, disciplina y sentido de pertenencia, cualidades fundamentales para fortalecer la confianza de la comunidad en la institución policial.

Policía de Montería/Cortesía

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, destacó la importancia del trabajo que diariamente realizan los funcionarios en cada uno de los territorios.

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“Hoy reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestros policías, quienes con vocación de servicio trabajan incansablemente por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Este reconocimiento es un estímulo para continuar desempeñando nuestra misión con responsabilidad, honestidad y sentido humano”, expresó el oficial.

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A su vez la Policía Metropolitana de Montería invita a todos los hombres y mujeres de la institución a continuar fortaleciendo los valores institucionales, trabajando con entrega y compromiso para seguir construyendo entornos seguros y una policía más cercana a la comunidad.