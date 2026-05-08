Momentos de pánico y mucha tensión se vivieron la noche del jueves 7 de mayo en el interior del Parque Comercial Guacarí, en la ciudad de Sincelejo, por cuenta de una pelea en la que uno de los hombres estaba armado.

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Al interior de uno de los locales comerciales donde venden comidas y bebidas uno de los implicados sacó el arma y le apuntó a su contrincante, lo que generó pánico entre los ciudadanos que se encontraban en el parque comercial que es el más concurrido de la capital sucreña.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, Álvaro Contreras, exconcejal de Sincelejo y exdiputado del departamento de Sucre, está implicado en los hechos que fueron atendidos por una patrulla de la Policía Nacional.

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En entrevista con EL HERALDO el reconocido político dijo que estaba en un restaurante cenando con su familia y unos amigos, y de un momento a otro su hija le hizo saber que en la parte externa del sitio donde ellos se encontraban estaban unas mujeres hablando de ella, por lo que Contreras salió a ver, pero no vio nada extraño.

Sin embargo, al momento de marcharse del sitio la hija de Álvaro Contreras le señala a las mujeres y una de estas se encontraba con el hombre que estaba armado y este, según Contreras “me dice groserías y malas palabras y además me hizo un tiro”. El exdiputado trató de desarmarlo en medio de gritos y de la indignación de la ciudadanía que reprochaba el acto irresponsable.

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El hombre terminó desarmado y detenido por la Policía.