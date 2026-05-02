El Estadio Eduardo Porras Arrázola, ubicado a un costado de La Variante a Tolú, a la altura del barrio La Selva, en la ciudad de Sincelejo, es de los grandes ganadores del Mundial de Sóftbol Sub 23 que se desarrolla en esta ciudad desde el pasado fin de semana.

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El escenario, que por años estuvo abandonado -pero en uso por los deportistas de esta disciplina cada fin de semana- ahora luce imponente gracias a las inversiones realizadas por la alcaldía de Sincelejo de cara a este mundial y a los Juegos Nacionales 2027 que también tendrán como sede esta ciudad, ratificando la época dorada que vive el deporte bajo el liderazgo del alcalde Yahir Acuña Cardales.

Alcaldía de Sincelejo

Además del mejoramiento del campo de juego, la instalación de un nuevo tablero electrónico, del mejoramiento de los camerinos, de la zona de prensa, del área médica y los espacios de comida, entre otras, el escenario mundialista estrena silletería, lo que mejora la comodidad de los asistentes.

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“Le agradecemos al alcalde Yahir Acuña por habernos traído este mundial. Un espectáculo deportivo de gran altura que nos dio una semana de diversión sana. La verdad ahora que se acaba no sabremos qué hacer porque todos los días, desde el mediodía me venía para este estadio hasta las 10:00 de la noche. Gracias por poner bien bonito este estadio. Ojalá y la ciudadanía lo ayude a cuidar para que nos dure”, dijo Hernán David Seña, de 69 años, quien no se perdió los partidos en el ahora Estadio Mundialista Eduardo Porras Arrázola.