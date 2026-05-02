Una trifulca se registró en el sector de Nando Marín, sur de Valledupar, durante la madrugada de este sábado cuando una patrulla de la Policía Nacional intentó realizar un registro a un ciudadano, que había sido reportado como sospechoso por la ciudadanía.

Leer más: Corte de energía este domingo afectará varios municipios del Atlántico

En videos que circulan por redes sociales y chat de WhatsApp se observa como varios ciudadanos arremeten contra uniformados de la institución, también se escuchan disparos con arma de fuego, y el caos en el momento, lo cual fue calificado como por parte de la Policía Nacional como una asonada.

En este sentido, la institución armada indicó que los hechos dejaron como resultado tres policías lesionados, dos personas fallecidas y cuatro ciudadanos más heridos, en lo que fue una grave alteración del orden público.

De acuerdo con la información preliminar, por parte de las autoridades, siendo aproximadamente las 02:55 de la madrugada, patrullas de vigilancia atendieron un requerimiento ciudadano, en el cual se alertaba sobre la presencia de un individuo presuntamente armado en las inmediaciones de un establecimiento abierto al público, cercano a los edificios de Nando Marín.

“Al llegar al lugar, los uniformados intentaron realizar un procedimiento de registro a persona a un ciudadano que coincidía con las características reportadas; sin embargo, esta se negó al procedimiento y, con el apoyo de varios acompañantes, incitó una reacción violenta contra los policías mediante el uso de armas de fuego y el lanzamiento de objetos contundentes, generando un escenario de alta tensión que obligó al uso legítimo y proporcional de la fuerza para restablecer el orden y salvaguardar la vida e integridad de las personas”, informó la Policía.

Ver también: La carta y el correo que advirtieron a Junior: en la cantera hay un diamante llamado Luis Díaz

Asimismo que entre los heridos están dos subintendentes y un patrullero, uno de ellos con un impacto por arma de fuego y los otros dos con laceraciones y contusiones. “Los policías afectados permanecen bajo observación médica en centros asistenciales de la ciudad”.

De igual manera, durante el procedimiento resultaron lesionados por arma de fuego seis particulares, de los cuales dos fallecieron posteriormente en centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas. Estas personas fueron trasladadas por la ciudadanía en motocicletas al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín.

Le sugerimos: Detienen a ‘Valentina Mor’, señalada de robar tarjetas de crédito a un extranjero en Medellín

En todo este caso, se estableció que por estar involucrados policías, los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

“A través de la Inspección General se dispuso la apertura inmediata de una indagación preliminar, con el fin de garantizar la transparencia institucional y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”, puntualizó la Policía Nacional.