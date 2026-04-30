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Por:  Jhonatan Diaz

Era la única mujer del concurso de Piqueria infantil y a punta de talento para improvisar se dio a respetar. Se trata de la niña Sheryl Sofía Arcos Higuita, oriunda de Apartadó, Antioquia, quien entre sus rivales se tuvo que medir también a su primo Joseph Arcos Delgado.

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Ella siempre estuvo enfocada en ganar, el año pasado la vio horrible

Seis niños se midieron en la final de piquería infantil

Cuando en plena ronda decisiva se bloqueó y solo pudo llorar para expresar sus emociones, pero en esta ocas se preparó con fundamento y brilló con luz propia.

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Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

“Sabía que este año se me iban a dar las cosas, lo sentí desde que llegué a Valledupar, sentí que todo brillaba y confié mucho en mi preparación”, le dijo Sheryl a EL HERALDO.

Ella conformó la segunda pareja al lado de Lucas Vega. Con su baile y versos dedicados a las mujeres Sheryl se robó el show. Lo hizo con versos libres y después a pie forzado con la frases “el binomio está presente”.

“Dedico este triunfo a todas mis mujeres yo me siento orgullosa de representarlas a todas, no fue fácil esta tarea porque era la única mujer entre los otros cuatro participantes, pero lo logré lo hice con seriedad y basándome en todo este folclor”.

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Ella vino acompañada de su madre a quien dedicó el triunfo: “Con esta corona demuestro que las mujeres todo lo podemos, nada nos queda grande, y cuando nos preparamos todo lo logramos”.

El público la arropó con todo su calor y pese a que no habló más todo lo dijo en tarima con versos cargados de poder femenino: “A este que me pusieron lo acabo yo, porque estoy llena de talento y de mucha convicción”, dijo en un verso libre.