El artista Ricardo Arjona logró un nuevo hito en Colombia tras agotar su quinto concierto en el Movistar Arena Bogotá, lo que lo llevó a confirmar una nueva fecha dentro de su gira ‘Lo que el seco no dijo’.

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El anuncio del quinto show se había producido apenas a finales de marzo, después de que se completara la venta del cuarto, reflejando la alta demanda del público en Bogotá.

Con este logro, el artista supera marcas previas establecidas por otros exponentes de la música en el país, entre ellos Carlos Vives (2019), Andrés Cepeda (2022) y Morat (2026), quienes habían alcanzado cinco presentaciones en este escenario.

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Asimismo, las fechas confirmadas para sus conciertos en Bogotá son el 26, 30 y 31 de julio, además del 1 y 2 de agosto de 2026. A estas se suma una sexta presentación programada para el martes 28 de julio.

La última vez que el artista guatemalteco estuvo en la capital colombiana fue en septiembre de 2022, cuando se presentó en el Coliseo MedPlus de Cota, Cundinamarca, como parte de su tour ‘Blanco y negro’.

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