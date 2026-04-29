El mejor día para cortarse el cabello está relacionado al calendario lunar. Al menos así lo planifican en distintas creencias tradicionales. Las fases de la Luna también son usadas para proyectar tareas relacionadas con cultivos o la salud.
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En relación a lo que dicen las creencias sobre cortarse el cabello de acuerdo a la fase lunar, esto ayuda al crecimiento y fortalecimiento del mismo. Aunque no es una práctica que cuente con respaldo científico, se ha mantenido por cientos de años, y se ha convertido en una tradición en muchas comunidades.
Por ello es necesario conocer las fases que atravesará la Luna en el mes de mayo, y así aprovechar la energía disponible en cada momento del mes. Según la astrología, las fases lunares son propicias para planear un embarazo, conquistar el amor, empezar proyectos laborales y personales, entre otros.
Fases de la Luna en mayo 2026 y sus beneficios
Según la Astrología, estos son los mejores días de mayo para el beneficio de ciertas actividades específicas:
- Cortarse el cabello para que crezca fuerte y sano: del 17 al 22 de mayo
- Firmar contratos: 17, 18 y 23 de mayo
- Sexo intenso: 1, 2, 28 y 29 de mayo
- Retomar tu entrenamiento o empezar el gimnasio: 13, 14, 30 y 31 de mayo
- Buscar un embarazo: 1, 2, 19 y 20 de mayo
- Tener una primera cita: 25, 26 y 27 de mayo
- Seducir y conquistar: 15, 25, 26 y 27 de mayo
- Proponer ideas novedosas: 8, 9, 10 y 17 de mayo
- Hacerse un cambio de look: 15, 21 y 22 de mayo
- Trabajar duro y proponerse metas laborales: 6 y 7 de mayo
- Terapias y conversaciones para sanar y perdonar: 1, 2, 28 y 29 de mayo
- Pasar tiempo en familia: 19 y 20 de mayo
- Inspiración creativa: 10, 11, 12 y 21 de mayo
- Viajar o proyectar viajes: 30 y 31 de mayo
- Pasar tiempo de calidad con amigas: 8, 9, 10, 25 y 26 de mayo
- Dejar ir y comenzar un nuevo ciclo: 1 y 16 de mayo
- Escribir sin parar: 17 y 18 de mayo
- Comprometerse y pasar de nivel en su relación: 25, 26 y 27 de mayo
- Una mudanza: 6, 7 y 8 de mayo
- Pensar en nuevos comienzos: a partir del 13 de mayo