El mejor día para cortarse el cabello está relacionado al calendario lunar. Al menos así lo planifican en distintas creencias tradicionales. Las fases de la Luna también son usadas para proyectar tareas relacionadas con cultivos o la salud.

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En relación a lo que dicen las creencias sobre cortarse el cabello de acuerdo a la fase lunar, esto ayuda al crecimiento y fortalecimiento del mismo. Aunque no es una práctica que cuente con respaldo científico, se ha mantenido por cientos de años, y se ha convertido en una tradición en muchas comunidades.

Por ello es necesario conocer las fases que atravesará la Luna en el mes de mayo, y así aprovechar la energía disponible en cada momento del mes. Según la astrología, las fases lunares son propicias para planear un embarazo, conquistar el amor, empezar proyectos laborales y personales, entre otros.

Pexels Imagen referencial de las fases de la luna.

Fases de la Luna en mayo 2026 y sus beneficios

Según la Astrología, estos son los mejores días de mayo para el beneficio de ciertas actividades específicas: