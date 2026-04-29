El exministro y académico Amylkar David Acosta Medina ha presentado su obra literaria titulada La Leyenda Vallenata (Los juglares ausentes), un profundo ejercicio de memoria histórica que busca preservar el legado de las figuras más emblemáticas del folclor del Caribe colombiano.

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Un viaje a las raíces del folclor

A través de una serie de ensayos y crónicas, Acosta Medina documenta la vida y obra de aquellos músicos que, con su acordeón al hombro, dieron forma a la identidad cultural de la región. El libro cuenta con un prólogo del reconocido investigador Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, quien destaca la emotividad y el rigor con el que el autor aborda la cultura musical vallenata.

El adiós a Lisandro Meza: El “Macho de América”

Uno de los capítulos de la obra está dedicado al gran Lisandro Meza, cuya partida en vísperas de una Navidad dejó un vacío inmenso en la música popular. El autor destaca cómo Meza cultivó un estilo inconfundible y picaresco, inmortalizando éxitos como:

El hijo de Tuta , El polvorete y Vampiro .

, y . Su célebre interpretación de Baracunatana .

. Su impacto internacional, que lo llevó a ganar el prestigioso Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla.

Un legado que trasciende

El texto subraya la asombrosa productividad de estos juglares. En el caso de Lisandro Meza, su legado incluye más de 100 grabaciones y una numerosa descendencia de 16 hijos, cifra solo superada en el gremio por Diomedes Díaz, el “Cacique de la Junta”.

Con esta publicación, Amylkar Acosta no solo rinde homenaje a sus amigos y colegas, sino que entrega una pieza fundamental para entender por qué el vallenato es hoy Patrimonio Cultural de la Nación y de la Humanidad.