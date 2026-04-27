En el corazón del folclor vallenato, donde cada acorde cuenta una historia, el gestor cultural barranquillero y rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2020, Alcides Romero Cogollo, vuelve a apostar por la memoria musical del país. Esta vez lo hace con la publicación de su segundo libro, titulado José Vásquez ‘Quévaz’, una obra que será presentada este martes 28 de abril en Valledupar, en el marco de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata que rinde honores al Binomio de Oro de América.

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El lanzamiento, previsto para las 8:30 de la mañana en la Casa de la Cultura de la capital cesarense, reunirá a figuras del ámbito cultural y musical para rendir homenaje a quien es considerado el más grande bajista en la historia del vallenato: José Miguel Vásquez Castillo, ‘Quévaz’.

Romero, recordado por su papel como Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2020 como coequipero de la soberana Isabella Chams, llega a esta cita tras un proceso de investigación que, según sus propias palabras, tomó seis años de trabajo riguroso.

Cortesía Alcides Romero lanza su libro en homenaje al bajista José Vásquez.

“Este proyecto se materializó en seis años. Fue de mucha paciencia. Iniciamos el 11 de abril de 2020, después de mi reinado, cuando empezamos las entrevistas con el maestro en su casa”, relató en diálogo con EL HERALDO.

El proceso no fue sencillo. Se desarrolló en plena pandemia, lo que implicó cuidados y encuentros limitados. Sin embargo, el autor logró construir, a partir de conversaciones semanales, un retrato íntimo del artista, desde su infancia y primeros pasos en la música, hasta su consolidación como figura clave del vallenato moderno.

La obra, de más de 300 páginas, además de narrar la vida del ‘Quévaz’, también analiza su impacto en la evolución del género. Vásquez transformó el papel del bajo eléctrico, llevándolo de un rol secundario a uno protagónico, dotando al vallenato de nuevas estructuras armónicas y rítmicas.

“Cuando llega a los 16 años a la agrupación de Jorge Oñate y graba a los 17 años el álbum ‘Reyes vallenatos’, ahí se desprende esa grandeza y capacidad creativa única”, explicó Romero, quien también destaca su paso por agrupaciones emblemáticas como el Binomio de Oro de América y su colaboración con artistas como Diomedes Díaz, Alfredo Gutiérrez, Iván Villazón y Silvestre Dangond.

El libro también revela facetas menos conocidas del músico, tal como su versatilidad para explorar otros géneros junto a figuras como Pedro Ramayá Beltrán y Aníbal Velásquez, así como su calidad humana. “Nunca escuché a nadie hablar mal de José Vásquez. Se hizo querer incluso por otros bajistas. Nunca se creyó más que nadie, y eso lo hizo grande”, afirmó el autor.

Su lado alegre

La exhaustiva investigación le permitió a Romero explorar más allá de los logros musicales, pues el momo subraya el carácter cercano y alegre del homenajeado. “Era una persona muy agradable, con un gran sentido del humor. En el libro hay anécdotas, chistes, vivencias que muestran esa esencia”, añadió.

Cortesía Alcides Romero lanza su libro en homenaje al bajista José Vásquez.

Uno de los elementos destacados de la publicación es su prólogo, escrito por el cantautor samario Carlos Vives, cuya participación refuerza la relevancia del proyecto. “Para un artista tan grande como José Vásquez tenía que haber otro grande que escribiera un prólogo a esa altura”, señaló Romero, abogado especialista en Derecho Administrativo.

La trayectoria del rey Momo 2020 como intérprete de guitarra y bajo eléctrico le ha permitido hacer parte de importantes agrupaciones vallenatas y folclóricas, consolidando una mirada cercana y profunda sobre el género.

Más de 30 capítulos

La obra se estructura en cuatro grandes secciones y más de 30 capítulos, e incluye además 24 entrevistas con reconocidos músicos del género, entre ellos Alfredo Gutiérrez, Miguel López, Juan Piña e Ismael Rudas, quienes aportan distintas miradas sobre el legado del ‘Quévaz’.

Este texto no es presentado por Romero como una biografía, sino como un documento de valor histórico que recorre la evolución del vallenato desde la perspectiva de uno de sus protagonistas silenciosos, pero determinantes.

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Tras su lanzamiento en Valledupar, Romero adelantó que el libro también será presentado en Barranquilla, posiblemente entre finales de mayo y principios de junio. “Este es un libro inédito, un homenaje necesario. Es un aporte a la memoria del vallenato y a la preservación de nuestro patrimonio cultural”, concluyó el autor.