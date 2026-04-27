El Deportes Tolima recibirá este martes, en la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, al Coquimbo Unido con la necesidad de ganar para meterse en la pelea por clasificarse para los octavos de final, un partido en el que el equipo chileno espera consolidar su buen momento.

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El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y el Tolima lo afronta en el tercer puesto del grupo con un punto, mientras que el conjunto chileno es segundo con cuatro unidades, las mismas que suma el líder Nacional de Montevideo.

El Tolima está golpeado tras perder 3-1 con el Nacional en Uruguay, pero confía en poder revertir su mal inicio en la Copa Libertadores, y fue por eso que en la liga, en la que ya está clasificado para las llaves de cuartos de final, usó una nómina mixta en la derrota por 2-0 con el Millonarios en Bogotá.

El entrenador del equipo colombiano, Lucas González, contará con su equipo estelar, que incluye al portero brasileño Neto Volpi, al central Anderson Angulo, al experimentado centrocampista Brayan Rovira y al atacante Luis ‘el Chino’ Sandoval.

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El Coquimbo Unido acumula ocho partidos sin perder y en su último partido venció por 1-2 al Unión La Calera en la undécima jornada de la liga chilena, en la que ocupa el octavo lugar con 16 puntos, a cinco del líder Deportes Limache.

En la Libertadores, el club de Coquimbo ganó 0-2 al Universitario peruano con goles del volante Cristian Zavala y del atacante argentino Nicolás Johansen.

El equipo Pirata, dirigido por el argentino Hernán Caputto, llegó el domingo a Colombia con una nómina que incluye a los dos anotadores del duelo anterior, al veterano central uruguayo Manuel Fernández, al lateral Juan Cornejo, al volante Alejandro Azócar y al delantero argentino Lucas Pratto.

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En el otro partido de la tercera jornada del Grupo B, el Universitario recibirá el miércoles al Nacional en el estadio Monumental de Lima.