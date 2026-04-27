Durante años, los carbohidratos han sido señalados como uno de los principales responsables del aumento de peso.

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Eliminarlos de la dieta no solo es innecesario, sino que puede afectar el funcionamiento del cuerpo, ya que son una fuente esencial de energía para realizar funciones vitales.

La clave no está en evitarlos, sino en saber elegirlos y combinarlos correctamente. Cuando se consumen en su forma adecuada y en cantidades equilibradas, los hidratos de carbono pueden formar parte de una alimentación saludable y completa.

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Por eso esta vez le traemos cinco recetas con carbohidratos para que haga en la comodidad de su hogar.

1. Berenjenas rellenas

2. Crema de guisantes con harina de almendra

3. Strudel con arroz integral, huevo y hortalizas

4. Ensalada de cuscús