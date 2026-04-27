Un total de 50 empresarios de distintos departamentos participaron en una misión internacional en Santiago de Chile, en el marco del proyecto ‘Futurizza: Escalando la Innovación en la Región Caribe’, una experiencia diseñada para fortalecer sus capacidades de innovación y conectar sus empresas con ecosistemas globales.

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Esta iniciativa, diseñada y ejecutada por Punto Estratégico, Centro de Innovación y Productividad, con sede en Barranquilla, dejó resultados significativos tras cinco días de agenda intensiva.

Empresarios de La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y San Andrés y Providencia lograron establecer relaciones estratégicas con actores clave del ecosistema chileno, generando oportunidades reales de colaboración, aprendizaje y proyección internacional.

“Esta misión internacional demuestra que cuando las empresas del Caribe acceden a ecosistemas de innovación más avanzados, no solo amplían su visión, sino que generan conexiones reales que pueden traducirse en crecimiento, competitividad y nuevas oportunidades de negocio”, afirmó Neleysis Bolaño, directora del proyecto.

Durante la misión, los participantes hicieron parte de espacios de intercambio con organizaciones, gremios, startups y empresas consolidadas, lo que les permitió identificar buenas prácticas, modelos de negocio innovadores y oportunidades de adaptación a sus contextos territoriales.

Estos resultados se reflejan en cifras contundentes: más del 80% de las empresas generaron oportunidades de transferencia de conocimiento, cerca del 70% establecieron conexiones estratégicas, y el 100% reportó al menos una oportunidad de valor.

Adicionalmente, los resultados evidencian avances en la generación de redes y alianzas (59,3% en referenciamiento y 51,9% en alianzas), así como en la apertura de nuevos mercados y el desarrollo conjunto de proyectos de innovación (40,7%). Las oportunidades comerciales directas (29,6%) se proyectan como resultados que se consolidarán en fases posteriores, en línea con la naturaleza progresiva de este tipo de intervenciones.

Esta misión internacional no solo promovió la transferencia de conocimiento, sino también la generación de conexiones reales que impulsan el crecimiento empresarial del Caribe, contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo de Colombia desde la región.

El proyecto, que inició hace dos años, de la mano de entidades aliadas en cada departamento: la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Cámara de Comercio de Montería, en Córdoba; Cámara de Comercio de Sincelejo, en Sucre; ICluster y SENA regional en San Andrés; la Alcaldía de Maicao, Resguardo Tamaquito II y la Fundación Con.Ciencia en La Guajira; Propymes en Bolívar, y la Universidad Popular del Cesar en ese departamento.

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Actualmente, Futurizza se encuentra en su fase final y representa una de las apuestas más importantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer las capacidades de innovación empresarial en el país, beneficiando directamente a empresas.