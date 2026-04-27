A propósito de las elecciones de Junta de Acción Comunal realizadas este domingo 26 de abril, la Policía Nacional emitió un reporte, asegurando que el balance fue positivo en cuanto al comportamiento en todos los colegios habilitados para los comicios.

La institución armada indicó que desde primeras horas del día tuvo presencia permanente en los distintos puntos habilitados para la votación. Al final de la jornada, apuntó que “se llevó a cabo con total normalidad en los colegios distritales dispuestos en los diferentes barrios donde existen juntas conformadas, en el horario establecido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin registrarse novedades”.

La Policía, como parte de las acciones durante la jornada electoral de este domingo, hizo recorridos preventivos, inspecciones en los lugares de votación y acompañamiento continuo en los alrededores de los centros electorales.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez destacó que “la institución dispuso todas sus capacidades humanas y logísticas para acompañar a la ciudadanía, velando por la seguridad de los votantes y contribuyendo a que la jornada avanzara sin contratiempos, en un entorno de tranquilidad y convivencia”.

Por su parte, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría del Interior, lideró la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la participación de la comunidad y supervisar el normal desarrollo de las elecciones de las Juntas de Acción Comunal.

En el departamento del Atlántico, 125.000 personas fueron habilitadas para participar en esta jornada democrática, que se inició desde las 8:00 de la mañana.