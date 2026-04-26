Este domingo, el país vivirá una nueva jornada electoral para la escogencia de las Juntas de Acción Comunal (JAC), consideradas como el primer eslabón de participación ciudadana que permite la organización de las comunidades para liderar e impulsar procesos de desarrollo en barrios y veredas.

Estas elecciones, que se desarrollan en cumplimiento de la Ley 2166 de 2021, el Decreto 1501 de 2023 y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior, permitirán escoger a los dignatarios comunales que liderarán sus comunidades durante los próximos cuatro años, en un ejercicio que promueve derechos fundamentales como la libre asociación, el derecho a elegir y ser elegido, y la participación activa en los territorios.

En Barranquilla y los municipios del Atlántico se avanza en el proceso de organización de estos comicios, con el objetivo de garantizar que el proceso se desarrolle con total transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente.

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En la capital del Atlántico, de acuerdo con las autoridades distritales, este proceso consolidar espacios de liderazgo ciudadano, incentivando una mayor participación, especialmente de las mujeres, con la meta de superar el 40% de representación en los cargos comunales. Es de anotar que más de 50 mil ciudadanos e integrantes de las JAC están habilitados para votar.

“Es importante saber elegir a quienes nos representan en los barrios. Como alcalde me toca cortar la cinta, pero en realidad son estos líderes y lideresas comunales los que se esmeran porque se atiendan las necesidades básicas en sus localidades”, aseguró el alcalde Alejandro Char, quien hizo un llamado a la comunidad para participar activamente en este proceso.

Es de anotar que las elecciones se desarrollarán en colegios distritales habilitados como puestos de votación, en los barrios donde existan juntas conformadas. La jornada se cumplirá en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Andrés Rengifo, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Distrito, destacó que en la ciudad existen más de 179 organizaciones comunales activas en las cinco localidades.

“Hemos adelantado jornadas pedagógicas de capacitación en las localidades y las redes sociales para promover una alta participación. Es algo muy importante, porque así las comunidades podrán tener voz. Queremos que sean unas elecciones masivas, transparentes y con todas las garantías”, anotó.

El funcionario aseguró que las elecciones se desarrollarán en colegios distritales habilitados como puestos de votación, en los barrios donde existan juntas conformadas. También se ha contemplado la habilitación de otros espacios como salones comunales para esta jornada.

“El Distrito se está encargando de toda la logística y el trabajo se viene adelantando a través de un comité de seguimiento electoral, que hemos articulado con la Registraduría, el Ministerio Público y la Secretaría de Gobierno”, recalcó.

Anotó que se contará con un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la participación de la comunidad y responder de manera rápida a cualquier incidente que se presente en medio de la contienda.

“Se han establecido unos tribunales de garantías para que haya transparencia en este proceso. Cada punto tendrá funcionarios del Distrito para el respectivo acompañamiento, veeduría y apoyo institucional y técnico”, expuso Rengifo.

En los municipios

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que las Juntas de Acción Comunal (JAC) representan “el corazón de la organización comunitaria”, al consolidarse como el principal puente entre la ciudadanía y el Estado.

“No son solo grupos de vecinos, sino organizaciones civiles con personería jurídica que permiten que las soluciones surjan desde las necesidades reales de cada territorio”, afirmó.

En ese sentido, explicó que desde la Gobernación del Atlántico se viene adelantando, desde el año pasado, un proceso sostenido de fortalecimiento comunitario, liderado por la Subsecretaría de Participación Comunitaria y Convivencia.

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Esta estrat egia ha permitido recorrer distintos municipios y barrios del departamento para capacitar a los líderes comunales sobre su rol en el desarrollo territorial, así como sobre el proceso electoral que se llevará a cabo este año.

Luque subrayó que las elecciones de Juntas de Acción Comunal y de Vivienda Comunitaria, previstas para el próximo 26 de abril de 2026, constituyen un momento clave para la democracia local. “Se trata de un proceso fundamental para renovar liderazgos y fortalecer la participación ciudadana desde lo más cercano a la gente”.

El funcionario también enfatizó que las JAC cumplen funciones clave en la planificación del desarrollo comunal, la gestión de proyectos ante entidades territoriales y la resolución de conflictos vecinales.

Además, resaltó que estas organizaciones se financian mediante esquemas de autogestión, como actividades comunitarias, y a través de convenios solidarios con el Estado, en el marco de la Ley 2166 de 2021, que les permite ejecutar obras de menor escala.

“Las alcaldías y gobernaciones no solo ejercen funciones de inspección y vigilancia, sino que son aliados estratégicos para impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida en los territorios”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, Luis Felipe Sierra, asesor de la Subsecretaría de Participación Comunitaria, expuso que en el departamento hay 792 Juntas de Acción Comunal activas, en los municipios de Baranoa (57), Campo de la Cruz (26), Candelaria (22), Galapa (40), Juan de Acosta (19), Luruaco (35), Malambo (60), Manatí (16), Palmar de Varela (8), Piojó (18), Polonuevo (21), Ponedera (19), Puerto Colombia (48), Repelón (29), Sabanagrande (23), Sabanalarga (86), Santa Lucía (17), Santo Tomás (24), Soledad (178), Suan (6), Tubará (17) y Usiacurí (23).

“El 26 de abril haremos presencia en todos los municipios del departamento e instalaremos dos PMU, uno en el área metropolitana de Barranquilla y otro en Sabanalarga para monitorear y hacerle seguimiento al correcto desarrollo del proceso electoral comunal”, anotó.

Archivo La administración distrital ha venido liderando espacios de pedagogía con la comunidad.

Preocupaciones del proceso

Para Alejandro Blanco, docente e investigador de la Universidad Libre, las Juntas de Acción Comunal se constituyen en una de las “formas más valiosas” de organización que existen en el país, permitiendo que la comunidad pueda tener interlocución con otros niveles de decisión.

“Cuando estas expresiones comunitarias funcionan bien, se puede convertir en acción colectiva muy efectiva. El problema es que producto del sistema político, también cargan viejos vicios. En muchos lugares pueden terminar atrapadas por intereses políticos, por favores, clientelismo o disputas personales que les quitan su sentido comunitario. Ahí dejan de representar al barrio y pasan a servir a pequeños grupos de poder”, explicó.

Por eso hizo énfasis en la necesidad de que exista transparencia en estos procesos: “Elecciones claras, reglas conocidas, veeduría de la comunidad y manejo limpio de los recursos son algunas de las condiciones mínimas para que la gente vuelva depositar confianza en estas organizaciones”.

Blanco Zúñiga recalcó que se debe iniciar un proceso de modernización de las JAC que permita ampliar la participación juvenil y de mujeres, así como contar con “más herramientas digitales y menos dependencia de la politiquería. Si logran eso, pueden seguir siendo el corazón organizativo de los barrios”.

Defensoría acompaña los comicios

La Defensoría del Pueblo anunció un despliegue integral orientado a que haya un ejercicio libre, autónomo y seguro de la participación ciudadana, que incluye acciones preventivas y de monitoreo y verificación antes y durante la jornada electoral.

Desde el Ministerio Público se ha participado en la implementación del plan de despliegue en distintas zonas, con el fin de rodear este proceso democrático y procurar que la participación se ejerza sin presiones ni riesgos.

Recordó que las JAC han sido objeto de injerencias por parte de grupos armados ilegales que afectan su autonomía organizativa, mediante mecanismos de presión, cooptación y control territorial, “lo que restringe su capacidad de incidencia en la vida de sus comunidades”.

Puso de presente que, de acuerdo con la Alerta Electoral 013 de 2025 y el Informe de Seguimiento 003 de 2026, las lideresas y los líderes comunales están expuestos a un “riesgo extraordinario” debido a amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad y limitaciones al ejercicio de la participación.

Un funcionamiento eficaz y eficiente, uno de los retos de las JAC

El investigador Luis Trejos destacó que las JAC cuentan con gran relevancia debido a que están constituidas en los territorios más pequeños de los que administrativamente se puede hablar.

“Son muy importantes porque serían el primer espacio o el primer escalón que tienen los ciudadanos del común para participar, no solo en los asuntos públicos, sino también en la planeación y gestión del desarrollo del territorio”, explicó el docente de la Universidad del Norte.

Resaltó, además, que la participación ciudadana en estos espacios es voluntaria, ya que quienes hacen parte de las Juntas de Acción Comunal no reciben un salario por dicha participación.

Al tiempo, anotó que uno de los principales desafíos es evitar la instrumentalización por actores políticos tradicionales y la desnaturalización de su esencia.

“Otro reto importante es que se deslegitimen socialmente en la medida en que los ciudadanos, los vecinos y los habitantes de los territorios en los cuales tienen su impacto o su radio de acción sientan que no sirven para nada porque ellas no están gestionando los problemas más apremiantes de los habitantes de esos territorios. Entonces, no es solo que la JAC exista, sino que funcione de manera eficaz y eficiente, que sea transparente, pero que además sea representativa”, anotó.

Y recalcó que estas elecciones tienen la posibilidad de ser más transparentes, en la medida en que más ciudadanos se involucren en estos procesos y se conviertan en veedores activos de su funcionamiento y el correspondiente proceso de elección.

Se entregará certificado electoral

Una de las novedades de estas elecciones en Barranquilla será la entrega de certificados electorales a todos los ciudadanos que participen en la jornada. Esta es una iniciativa de la administración distrital que busca incentivar la participación y reconocer el compromiso cívico de los barranquilleros.

Además, el proceso abre las puertas a los jóvenes desde los 14 años, quienes podrán ejercer su derecho al voto siempre que estén inscritos en su respectiva junta, para fomentar la cultura democrática desde edades tempranas y fortalecer el liderazgo juvenil en los territorios.