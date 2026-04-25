Este fin de semana, Barranquilla se llena de atletismo con la Carrera de las Rosas y desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se han programado medidas especiales de movilidad.

En ese sentido, este sábado se garantizará la movilidad en el Gran Malecón, quedará habilitado un carril del lado derecho en ambos sentidos viales. A partir de las 9:30 p. m. del sábado 25 de abril se realizará el cierre total de la avenida del Río entre calles 72 y 78 hasta el domingo 26 de abril a la 1:00 p. m.

Además, habrá cierre total durante el domingo, de 1:00 a.m. a 10:00 a. m., la avenida del Río, desde la calle 82 pasando por la Aleta del Tiburón hasta llegar a la rotonda de la carrera 46 (sin incluirla); de la calle 69 entre la Vía 40 y la avenida del Río; de la calle 78 entre la Vía 40 y la avenida del Río y de la calle 72 entre la Vía 40 y la avenida del Río.

Mientras que, de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. del domingo, habrá cierre total de la carrera 46, entre el Corredor Portuario y la calle 30; de la calle 30, desde la carrera 45 hasta la carrera 50 y de la Vía 40, desde la carrera 50 hasta la calle 80 de la calzada oriente -occidente (del Centro hacia las Flores).

Habilitan rutas de desvío

Los conductores que circulan por la calle 30 en sentido sur-norte (del Centro hacia la Vía 40) podrán tomar la carrera 45 hasta la calle 43, girar hacia la carrera 50B, luego tomar la calle 45 para reincorporarse a la Vía 40.

Los vehículos que circulan por la carrera 46 en el sentido occidente-oriente (de Puerto Colombia al Centro) podrán tomar la calle 30 hasta la carrera 44 y girar a la izquierda para conectar con el Corredor Portuario.

Además, los conductores que circulan por la Vía 40 en sentido occidente-oriente (de las Flores al Centro), deben circular por la calzada compartida (contraflujo) desde la calle 80 hasta la calle 45, donde finaliza el contraflujo y se retoma la circulación normal.