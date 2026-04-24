La empresa Afinia, que presta sus servicios a los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba, ha hecho un nuevo llamado al Gobierno nacional para que contemple la posibilidad de destinarle recursos provenientes de la sobretasa que se empezaría a cobrar en los próximos meses para aliviar la crisis financiera de Air-e.

Ricardo Arango, gerente de la compañía filial de EPM, expuso que este mecanismo permite tomar conciencia de que este es un problema de carácter nacional y que se requieren medidas para fortalecer a los operadores en el Caribe colombiano.

“Consideramos que no se debe mirar únicamente a Air-e por su condición de empresa intervenida, sino también la realidad que enfrenta Afinia. Esta compañía —y su inversionista— también tiene límites desde el punto de vista de su capacidad financiera. Por eso, es necesario buscar una solución que garantice la sostenibilidad de todo el Caribe colombiano, es decir, que incluya tanto a Air-e como a Afinia, con el fin de construir una salida estructural a esta problemática que ambas empresas enfrentan a diario”, destacó Arango, quien participó del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

En ese sentido, explicó que sería pertinente la destinación de recursos para este operador, teniendo en cuenta que su situación es “permanentemente crítica”, evidenciando que la capacidad de generación de caja no es suficiente para cubrir las pérdidas y el bajo recaudo, a pesar de que se han implementado alternativas de solución.

“Entre esas soluciones se encuentra la energía prepago, que ha venido creciendo de manera exponencial. Actualmente, la empresa cuenta con más de 40 mil clientes bajo este esquema, lo que representa una solución estructural; sin embargo, su consolidación tomará tiempo. Mientras tanto, es necesario garantizar la sostenibilidad financiera, tanto de Air-e como de Afinia”, remarcó.

Puso de presente que tanto Afinia como Air-e enfrentan una situación compleja en el Caribe colombiano, caracterizada por un bajo recaudo frente al promedio nacional y altos niveles de pérdidas, que prácticamente duplican dicho promedio: “Esto genera una situación permanente de insostenibilidad financiera, ya que dificulta el cumplimiento oportuno de las obligaciones”.

Indicó que en el caso de Afinia, el respaldo del Grupo EPM ha sido determinante para evitar una crisis más profunda: “Gracias a su capacidad financiera se han garantizado los recursos necesarios para evitar un escenario similar al de Air-e. No obstante, esto no significa que Afinia esté en una situación holgada; por el contrario, su flujo de caja sigue siendo crítico”.

Por otro lado, aseguró que se espera que en el segundo semestre se materialice la escisión del mercado en 35 municipios de Bolívar, Magdalena y Cesar para dar vida a Atenea, que también hará parte del Grupo EPM.

“Paralelamente, se están explorando diversas alternativas alrededor de este nuevo esquema, garantizando que la empresa se entregue en condiciones óptimas de operación”, agregó.

Explicó el recaudo acumulado en 2026 se sitúa alrededor del 81,5 %, mientras que las pérdidas alcanzan el 28,9 %. A renglón seguido hizo una comparación con los promedios nacionales —que oscilan entre el 14 % y el 15 % en pérdidas y superan el 92 % en recaudo—, evidenciando brechas significativas.

“Estas diferencias imponen exigencias mucho mayores y limitan la capacidad de inversión en la red, necesaria para avanzar en la transición energética que hoy se discute en el país”, puntualizó Arango.