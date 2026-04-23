Mediante el Decreto N.° 0048 del 23 de abril, la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico, suspendió por los próximos tres meses los permisos para la realización de bailes, fiestas, eventos masivos y demás actividades que impliquen aglomeraciones en el espacio público.

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De acuerdo a lo difundido por la administración municipal, la suspensión es para realizar “acciones preventivas orientadas a salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes”. Las autoridades señalaron que buscan reducir riesgos asociados a concentraciones multitudinarias y fortalecer el control del orden público.

Se advierte en el decreto que el incumplimiento de esta disposición acarreará la aplicación de medidas correctivas contempladas en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La medida será evaluada una vez finalizado el periodo de 90 días del decreto y de acuerdo a la evolución de las condiciones de seguridad del municipio.

Asesinatos en Sabanalarga

El pasado 17 de abril un hombre fue asesinado en medio de un ataque a tiros ocurrido en el barrio Cascajalito, sector cercano a La Feria, en el norte de Sabanalarga.

De acuerdo con información preliminar, al menos dos hombres ingresaron a la vivienda de la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Jesús Padilla. Según versiones de testigos, los presuntos agresores se movilizaban en motocicleta y huyeron del sitio tras cometer el crimen.

Por otro lado, en la madrugada del lunes 13 de abril se registró un ataque sicarial en el municipio. El hecho dejó dos personas fallecidas.

De acuerdo a las autoridades, el ataque se presentó en el interior de una vivienda, a la 1:10 a. m., en el corregimiento de Gallego, donde una pareja fue sorprendida a bala por un sujeto desconocido.

Según testigos, el agresor huyó del lugar en una motocicleta, en la que lo esperaba su cómplice.

Las víctimas fueron identificadas como Yonger Enrique Blanco Angulo, de 30 años de edad, y Yuliana Isabel Ramírez Pineda, de 29 años, quienes eran pareja sentimental, y fallecieron en el lugar de los hechos.