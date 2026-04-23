El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció durante el Congreso de Asofondos en Cartagena la realización de una mesa técnica el próximo lunes a la 1 de la tarde con la Superintendencia Financiera de Colombia y representantes de los fondos privados de pensiones, con el fin de revisar el proceso de traslado de recursos ordenado por el Gobierno.

Leer también: De la Espriella presenta acción de nulidad contra decreto de traslado de recursos a Colpensiones

En ese sentido, el funcionario explicó que el encuentro tendrá como objetivo clarificar responsabilidades de los administradores del régimen privado y la forma en que deberán entregarse los recursos al sistema público.

“Abordé un poco los presidentes de los fondos privados de pensiones y vamos a hacer una mesa técnica el próximo lunes, convocada por el superintendente”, señaló el presidente de Colpensiones.

A su vez, Dussán negó que exista una dificultad en el proceso de traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones y sostuvo que se trata de un procedimiento contemplado en la normatividad vigente.

Así mismo, indicó que los traslados de afiliados implican la transferencia de los ahorros acumulados.

“La gente se retiró de los fondos privados de pensiones y se pasó a Colpensiones y cuando uno se traslada se traslada con sus dineros. Aquí no hay complicaciones, quieren ahora venir a sacar cuentas de que habrá una crisis económica, y esto es sacarle un pelo a un gato”, socializó.