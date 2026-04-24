El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella recibió un respaldo masivo durante su más reciente visita a Santa Marta, Magdalena, mientras que al mismo tiempo surgió una nueva controversia política tras la difusión de una circular interna del partido Comunes en la que se expresa apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

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La situación fue destacada por el senador Mauricio Gómez en su cuenta de Instagram, donde manifestó “¡Ojo, Colombia! Mientras Iván Cepeda recibe el apoyo de las FARC, el tigre Abelardo de la Espriella recibe el respaldo masivo del departamento del Magdalena. La ciudadanía decidió estar del lado correcto de la historia. ¡Vamos pa’ lante!”.

En la publicación, Gómez compartió además una imagen de una circular interna fechada el 28 de marzo de 2026 y firmada por la Dirección Nacional del Partido Político Comunes, en la que esa colectividad anuncia oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro y a la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué.

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En el documento, dirigido a ‘Camaradas’, el partido señala que considera “fundamental respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, así como la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué”, destacando que ambos liderazgos están comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia.

Asimismo, la colectividad asegura que las trayectorias de ambos representan una garantía para avanzar en la defensa de los derechos, las víctimas y la justicia social, e hizo un llamado a su militancia y simpatizantes a sumarse a la campaña del Pacto Histórico.

“Seguimos firmes en nuestro compromiso con la reconciliación, la justicia social y la dignidad. La paz es el camino”, se lee en la circular.

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